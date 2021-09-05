وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة

استُدعي بوتاس لإجراء وقفة صيانة احترازيّة لضمان سلامة إطاراته في اللفّة الـ 67 من أصل 72 في سباق زاندفورت، منتقلًا من تركيبة "ميديوم" إلى "سوفت"، وسجّل الفنلندي الزمن الأسرع في المقطعين الأوّل والثاني.

لكنّ الفنلندي أُعلم بإبطاء سرعته في المقطع الثالث، وهو ما سمح لهاميلتون بالانتقال إلى إطارات "سوفت" في اللفّة الـ 70 والحصول على نقطة أسرع لفّة بعد تسجيله 1:11.097 دقيقة مقابل 1:12.549 دقيقة لبوتاس.

وفي حين أنّ وولف قال أنّه يتفّهم سبب سعي بوتاس وراء أسرع لفّة قبل خفض سرعته، فإنّه وصف ذلك بـ "اللعوب".

وقال حيال ذلك: "كانت ذلك لعوبًا بعض الشيء، وكان من الواضح أنّ لويس سيُسجّل أسرع لفّة وعلم فالتيري بذلك".

وأضاف: "يتواجد لويس ضمن المعركة على لقب البطولة في النهاية، وحصل على تلك النقطة وكلّ شيء على ما يرام".

وقال وولف أنّ هاميلتون استحقّ النقطة الإضافيّة لتشبّثه بأسرع لفّة لفترة طويلة من عمر السباق الذي فاز به ماكس فيرشتابن، وأنّ الفريق سيتناول تلك المسألة.

وقال النمساوي: "كان لينتهي المطاف بخسارة هاميلتون لتلك النقطة، ولم يكن ذلك ليكون صائبًا لأنّه تشبّث بأسرع لفّة حتّى تلك المرحلة".

وأكمل: "لكن عليك أن تتفهّم وجود درجة من الإحباط بالنسبة لفالتيري بحلول تلك المرحلة، وكلّ شيء على ما يرام في النهاية".

وأردف: "سنتناول تلك المسألة، لكن بطريقة وديّة ومحترفة".

في المقابل زعم هاميلتون بأنّه لم يكن على علمٍ بالمعركة الداخليّة بينه وبين بوتاس، قبل أن يقول أنّه لا يهمّ أيّهما يحصل على النقطة.

وقال البريطاني: "لم تكن لديّ فكرة. لكن لا يُهمّ في ذات الوقت. لو حصل فالتيري على النقطة فلا بأس".

وأكمل: "نحتاج لتحقيق أسرع لفّة في النهاية، وتسجيل أكبر قدرٍ ممكن من النقاط كفريق. لذا في حال حصل عليها فالتيري أو حصلت عليها، فلن يُحدث ذلك فارقًا كبيرًا. لم أعلم بأنّ فالتيري توقّف. لم أكن على علمٍ بذلك مطلقًا".

واختتم بالقول: "كان خياري أن أتوقّف. احتجت للنقطة الإضافيّة. لذا فعلت ذلك وكان كلّ شيء على ما يرام".

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت