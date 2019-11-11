وولف يتغيب عن أول سباق فورمولا واحد منذ 2013

لطالما تواجد وولف المتواصل في جميع مشاركات مرسيدس التي شهدت تحقيقها لألقاب المصنعين والسائقين على مدار المواسم الستّة الماضية، لكن وسط انشغاله بأمور أخرى هامة - من بينها القوانين المستقبلية والتزام فريقه بالبطولة لموسم 2021 وما بعده - قرّر عدم السفر لحضور جولة إنترلاغوس.

حيث قال وولف: "ستكون البرازيل أول سباق أغيب فيه منذ 2013. مع حسمنا لكلا البطولتَين هذا الموسم، سأحظى بالمزيد من الوقت في أوروبا للتركيز على مواضيع مفتوحة أخرى".

وأكمل: "من الرائع أن أتمكن من ذلك وأنا أعلم أننا سنمثل النجمة الثلاثية بأفضل شكل ممكن داخل وخارج المسار".

وكان مركز لويس هاميلتون الثاني في جولة أوستن السابقة كافياً له لحسم لقب العالم، لذا فإن المعركة بين السائقين قد خفّت بعض الشيء ما يقلص من الضغط على كاهل الفريق خلال ما تبقى من مجريات هذا الموسم.

لكن وولف أشار بوضوح إلى أن مرسيدس متعطشة للانتصارات حتى نهاية الموسم وسط تقديم غريمتها الأساسية فيراري لأداء قويّ خلال نصف الموسم الثاني.

فقال: "لدينا سباقان حتى نهاية الموسم الذي نودّ إنهاءه بشكل قوي. المرحلة التالية لنا هي البرازيل والتي تعيد لنا ذكريات جميلة من الموسم الماضي عندما لم نتمكن فقط من الفوز بالسباق ولكن بحسم لقب المصنّعين في إنترلاغوس".

واختتم: "إنها حلبة قصيرة للغاية ما يجعل من التصفيات بشكل خاص تحدياً كبيراً نظراً لأن الفوارق باتت ضئيلة للغاية. نحن عادة لا نمتلك السيارة الأسرع أيام السبت منذ العطلة الصيفية، لكننا كنا قادرين على تحقيق قطب الانطلاق الأول في أوستن وسنحاول المنافسة للانطلاق على الصف الأول مجدداً في ساو باولو".