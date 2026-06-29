وولف يتساءل كيف تستطيع فيراري تحمل تكلفة تحديثات "لا محدودة" ضمن سقف ميزانية الفورمولا 1

منذ فترة التوقف الإلزامية للفورمولا 1 في أبريل، عقب إلغاء جائزتي البحرين والسعودية الكبريين، بدا وكأنّه لا يمر سباق واحد دون أن تضيف فيراري تحديثات جديدة إلى سيارتها "اس.اف-26".

ومع تطبيق سقف الميزانية في الفورمولا 1، أصبحت أعمال التطوير واحدة من مجالات الإنفاق الخاضعة لقيود صارمة. فقد ولّت الأيام التي كانت فيها الفرق الكبرى تشغّل نفقي هواء على مدار الساعة، إلى جانب فرق تجارب مستقلة تجري عددًا غير محدود من اللفات على حلبات خاصة.

ومن الطبيعي، في ظل هذه الظروف، أن تبدأ الفرق المنافسة في إبداء استيائها عندما يبدو أنّ أحد منافسيها يواصل إدخال التحديثات بوتيرة كبيرة.

وقال وولف بعد جائزة النمسا الكبرى، التي شهدت تقديم فيراري مواصفات جديدة لوحدة الطاقة إلى جانب عناصر معدّلة للجناح الأمامي وعدد من القطع الاختبارية: "نشعر ببعض الاستغراب من قدرة فيراري على إدخال هذه التحديثات الكبيرة إلى السيارة بالطريقة التي تقوم بها".

وأضاف: "في رأيي، لا بدّ أن تبدأ أموال سقف الميزانية لديهم بالنفاد قريبًا، لأننا لا نستطيع القيام بذلك. نحن ببساطة لا نملك هامشًا كافيًا ضمن سقف الميزانية يسمح لنا بجلب هذا العدد الكبير من القطع كما يفعلون".

وأردف: "لذلك، آمل أن يتغير الوضع مع نهاية الموسم عندما لن يعود بإمكانهم تقديم أي قطع جديدة. على الأقل، هذا ما يقوله المنطق، وعندها سنكون نحن من سيقدم المزيد."

ورغم أنّ ريد بُل أدخلت أيضًا تعديلات كبيرة على سيارتها، فإنّ سيارة فيراري "اس.اف-26" شهدت إعادة تطوير واسعة على مدار الموسم. فإلى جانب التعديلات الديناميكية الهوائية الكبيرة التي ظهرت في ميامي وبرشلونة، أُدخلت العديد من التعديلات الأصغر على عناصر مثل الصفائح الجانبية للأجنحة وحواف الأرضية.

كما قدم الفريق جناح "ماكارينا" المبتكر، الذي يدور فيه العنصر العلوي للجناح الخلفي بزاوية 180 درجة عند تفعيل وضع الخط المستقيم.

ولم تقتصر التطويرات على الأجزاء الظاهرة فقط، إذ خضعت أيضًا الجوانب الأقل وضوحًا للمراجعة. فقد أنهى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أول تقييم ضمن برنامج "فرص التطوير والتحديث الإضافية" بعد جائزة موناكو الكبرى، والذي يمنح مصنّعي وحدات الطاقة التي ثبت أنها أقل من المستوى المرجعي تسهيلات إضافية في الميزانية، وساعات تشغيل إضافية على أجهزة الاختبار، فضلًا عن السماح بإجراء تعديلات على بعض المكونات التي كان من المفترض أن تبقى مجمدة حتى عام 2027.

وبدلًا من انتظار تفعيل هذه الامتيازات، كانت كل من أودي وفيراري جاهزتين تقريبًا على الفور بحزم تطوير جديدة لوحدة الطاقة.

وأوضح وولف أنّ مرسيدس لا تمتلك أي تطويرات جديدة لوحدة الطاقة في المستقبل القريب، رغم أنّ الفريق أدخل في النمسا تحديثًا يتعلق بموثوقية حزمة البطارية، وهو تحديث لا يندرج ضمن برنامج "فرص التطوير والتحديث الإضافية أديو". أما على صعيد الهيكل، فلم تقدم سيارة مرسيدس سوى عدد محدود جدًا من القطع الجديدة قبل تقديم حزمة تطوير كبيرة في مونتريال.

أما بقية الفرق، فلم تقم بالكثير من التحديثات. فقد أوضحت ويليامز أنّ قيود سقف الميزانية تجبرها على استخدام بعض المكونات حتى نهاية عمرها التشغيلي المخطط له، قبل استبدالها بقطع تطويرية، بدلًا من تقديم الأفكار الجديدة فور جاهزيتها. ومن المقرر أن تقدم الفريق حزمة تطوير كبيرة خلال جائزة أذربيجان الكبرى.

وفي المقابل، تجنبت أستون مارتن إجراء أي تغييرات على الشكل الخارجي لسيارتها، إذ تركز على حزمة تطوير واحدة كبيرة من المنتظر تقديمها خلال العطلة الصيفية. أما مكلارين، فقد اكتفت بإدخال تحديثات محدودة كلما أصبحت جاهزة، في وقت يواصل فيه الفريق العمل على تطوير جناح أمامي جديد، ويستعد أيضًا لتقديم نسخته الخاصة من جناح "ماكارينا".

وأضاف وولف: "الفريق الوحيد الذي لا يبدو أنه يخفف من وتيرة التطوير هو فيراري".

وأردف: "يمكنكم أن تروا أننا قدمنا حزمة تطوير كبيرة واحدة في مونتريال، ثم نجلب بعض القطع الصغيرة بين الحين والآخر".

وأكمل: "وأعتقد أنّ الوضع نفسه ينطبق على ريد بُل ومكلارين. لكن يبدو أنّ فيراري لا تعرف حدودًا في هذا الجانب، ثم فوق ذلك كله كانوا ينتظرون امتيازات برنامج 'فرص التطوير والتحديث الإضافية'، ومع ذلك قدموا وحدة طاقة جديدة".

واختتم بالقول: "لذلك، لا بد أنهم بدأوا العمل على تطويرها قبل ستة أشهر".