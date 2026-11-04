فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

وولف يتحدث عن مستقبله مع مرسيدس بعد الفوز التاريخي لأنتونيللي

اعترف توتو وولف بأنه يقيّم مستقبله مع مرسيدس يوميًا، ويصف نفسه بأنه "ديناصور"، بينما يستعد لتجهيز خليفته في نهاية المطاف.

تم التحرير: 04-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يُعتبر تتويج سائق يبلغ من العمر 20 عامًا بلقب بطولة العالم بالضبط نوع الإنجازات التي ترسم إرثًا مهنيًا وتدفع المسؤولين التنفيذيين إلى التفكير في مستقبلهم على المدى البعيد. وبالنسبة إلى توتو وولف، فإن هذا التقييم يشكل جزءًا من روتينه اليومي.

وعقب حسم كيمي أنتونيللي لقب بطولة العالم بصورة تاريخية خلال جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو سيتي، واجه المسؤول النمساوي أسئلة حتمية بشأن المدة التي سيواصل خلالها قيادة فريق مرسيدس في براكلي. وأجرى أحد الصحفيين في منطقة الفرق مقارنة لافتة بعام 2016، مشيرًا إلى أن آخر مرة توّجت فيها مرسيدس سائقًا بلقبه العالمي الأول، فاجأ نيكو روزبرغ العالم بإعلانه الاعتزال بعد أيام قليلة فقط.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت طاقة أنتونيللي الشابة تشجعه على البقاء على خطّ الحظائر، أم تدفعه أخيرًا إلى تسليم المسؤولية لجيل جديد، قدّم المسؤول البالغ من العمر 54 عامًا رؤيته بشأن خطة رحيله.

وكشف خلال حديثه إلى وسائل الإعلام بعد السباق: "أراجع نفسي كل يوم وأسأل: هل أساهم في تطوير الفريق، في الأوقات الجيدة والسيئة؟ إذا شعرت بأنني لا أؤدي المهمة بالشكل المطلوب، أو أن هناك شخصًا قادرًا على القيام بها بصورة أفضل، فسأكون أول من يقول إنني سأتراجع خطوة إلى الوراء، وأتولى منصب الرئيس التنفيذي، وأخبر الجميع كيف ينبغي لهم القيام بالأمور بصورة أفضل".

انتهى عهد "الديناصورات"

شهدت الفورمولا 1 الحديثة توسعًا كبيرًا منذ تولي وولف قيادة فريق السهام الفضية في عام 2013. ومع جدول مزدحم يضم 24 سباقًا، ونظام معقد لسقف النفقات، ومتطلبات مؤسسية ضخمة، يقرّ مدير مرسيدس بأن الدور التقليدي لمدير الفريق لم يعد قابلًا للاستمرار إذا تولاه شخص واحد بمفرده.

وأوضح قائلًا: "أعتقد أن عصر الديناصورات بين مديري الفرق، وأنا بدأت أشعر تدريجيًا بأنني واحد منهم، كان قائمًا على هياكل مختلفة. كان هناك شخص واحد يمثل الفريق، ويتولى متابعة الأمور المتعلقة بالمعدات مع الرعاة، ويشارك في الجوانب الرياضية، ويحافظ على العلاقات السياسية مع الاتحاد الدولي للسيارات أو مجموعة الفورمولا 1 والفرق الأخرى".

ومن أجل ضمان استمرارية الفريق مستقبلًا، أكد الملياردير الشريك في ملكية مرسيدس أن خليفته في نهاية المطاف لن يكون شخصًا واحدًا.

وقال: "أعتقد بشدة أن مستقبل هذا الفريق، بعد بضع سنوات من الآن، سيعتمد على توزيع المسؤوليات بين عدة مناصب".

إعداد الجيل المقبل

وعلى الرغم من رسمه ملامح الهيكل المؤسسي المستقبلي للفريق بصورة واضحة، سارع وولف إلى استبعاد أي تكهنات بشأن اعتزاله في المستقبل القريب. لكنه يعمل، في المقابل، على تفويض أجزاء كبيرة من مسؤولياته اليومية خلف الأبواب المغلقة.

وأشاد تحديدًا بمدير الاتصالات المخضرم في الفريق برادلي لورد، الذي بدأ يتولى نصيبًا أكبر من الأعباء التشغيلية. فقد أصبح لورد شخصية أكثر حضورًا وتأثيرًا داخل مرآب الفريق، ونجح في إدارة المتطلبات الإعلامية والتنظيمية المكثفة المصاحبة لمشاركة أنتونيللي.

وأشار وولف إلى ذلك قائلًا: "أريد مواصلة أداء دوري، مع العمل على تطوير برادلي، الذي بات يتولى الكثير من الأمور التي كانت تزعجني سابقًا أو تتطلب مني الكثير من العمل".

وحرص مدير الفريق على التأكيد أن لورد "أكثر دقة مني بكثير، وأكثر تنظيمًا".

وبينما يجري وضع الأسس اللازمة لعملية انتقال كبيرة داخل المصنع، لا ينبغي للفرق المنافسة أن تتوقع تخلي المدير الشهير عن سماعته اللاسلكية في أي وقت قريب.

واختتم وولف مبتسمًا: "لا أخطط لإنهاء مسيرتي في الوقت الحالي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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