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وولف يبحث عن الشخص المناسب ليخلفه كمدير لفريق مرسيدس

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وولف يبحث عن الشخص المناسب ليخلفه كمدير لفريق مرسيدس

ألقى توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأقوى تلميح له حتى الآن، أنه يبحث عمّن يخلفه في مركزه مع السهام الفضية.

اعترف وولف في وقت سابق أن عمله كمدير لفريق مرسيدس منذ موسم 2014 بدأ يؤثر عليه، وأنه يفكر في خياراته المستقبلية.

ويخوض وولف حالياً محادثات مع مجموعة دايملر المالكة لمرسيدس حيال عقد جديد وتحديد المسؤوليات التي يودّ القيام بها بدءاً من الموسم المقبل.

وبينما سيبقى ضمن الفريق على المدى القصير، لكنه أشار بوضوح إلى أنه يدرس طريقة إعادة الهيكلة الأفضل للسهام الفضية بحيث يتمكن من أخذ خطوة إلى الوراء ضمن دور جديد ومنح منصبه كمدير للفريق إلى شخص آخر.

ومع ضغط الفورمولا واحد لتوسيع الروزنامة، وسط خطط بإقامة 23 سباقاً موسم 2021 المقبل، أوضح وولف أن الوقت قد حان للتفكير بمصلحة مرسيدس على المدى الطويل.

فقال: "الحقيقة أن عملنا يؤثر علينا جميعنا ولطالما كان رأيي بأننا لا يجب أن نتراجع من مركز جيد جداً إلى مركز جيد فقط، لأن أحد منافسينا قد يتفوق علينا حينها".

وأكمل: "ما زلت أشعر أنني قادر على المساهمة، في الحقيقة أنا أستمتع بأسابيع السباقات كثيراً. خاصة بعد فترة الحجر. ما أحتاج إليه هو التفكير بكيفية إعادة هيكلة الفريق مع المضيّ قدماً".

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وأوضح وولف أن كيفية تطور مرسيدس من الناحية التقنية على مرّ السنين مع رحيل بادي لوي في 2017 وانضمام جايمس أليسون، قد قدمت له نوعاً من الإيحاء حيال العمل على نواحي الفريق الأخرى.

فقال: "كانت لدينا مبادرات رائعة في السابق، حافظنا على تركيبة العمل ضمن الشركة، لكن من دون التأثير على الأداء أو فرص المواهب الشابة".

وتابع: "ذلك أمر مثير جداً للاهتمام، ونحن نتطلع قدماً خلال السنوات المقبلة لذلك، إذ سيتملكني الفخر الشديد أن أرى مدير فريق صاعداً يستلم مهامي ويقوم بعمل أفضل مني. هذا مشروع مثير جداً للاهتمام بالنسبة لي".

واسترسل: "لا أشعر أنني سأخذل الفريق (بهذه الطريقة). أنا مالك أسهم وسأبقى ضمن الفريق، هذا ما اتفقنا عليه مع دايملر لكن ربما في موقع آخر. سواء أكان ذلك مديراً تنفيذياً أو رئيساً، لم نقرر ذلك بعد".

واستطرد: "دايملر منحتني حرية الاختيار. لكن بالنسبة لي وقبل الانتقال إلى دور جديد، لا بدّ من ضمان إكمال كامل الفريق للـ 23 سباقاً، وأن أتمكن من المتابعة والإشراف وهذا ما سيسرّني".

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وحين سُئِل إن كانت هناك احتمالية لتنحيه عن منصبه بدءاً من العام المقبل، أجاب وولف: "لقد أمضيت وقتاً طويلاً في التفكير حيال المسألة ومع المدراء كذلك في المجموعة، ولم نقرر بعد الهيكلية المثالية للمستقبل".

وتابع: "لذا، لا يمكنني تحديد موعد: العام المقبل أو بعد عامين أو ثلاثة. الأمر الأساسي حالياً أنني أستمتع بالمنافسة. وطالما أنني مستمتع بالمنافسة أعتقد أنه بوسعي المساهمة مع الفريق".

واختتم: "لكن، وبينما ما زلت أستمتع بعملي، عليّ كذلك ضمان وجود هيكلية انتقالية مستقبلية، ولا أدري متى لأنني لم أجد الشخص المناسب بعد".

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