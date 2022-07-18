وولف يؤمن بقدرة دومينيكالي على اختيار حلبات السباقات القصيرة المناسبة في الفورمولا واحد

في حين أنّ سباقات التصفيات القصيرة لاقت ردود فعلٍ متنوّعةٍ بين أولئك المتواجدين في البادوك، تقول الفورمولا واحد أنّ ردود فعل المشجّعين كانت إيجابيّة للغاية.

وتتطلّع البطولة لتعزيز عدد السباقات القصيرة إلى ستّة في 2023، لكنّ تلك الخطط معلّقة في الوقت الحاضر بانتظار موافقة محمّد بن سليّم رئيس "فيا".

لكنّ قلّة الإثارة على حلبة ريد بُل رينغ نهاية الأسبوع الماضي – حيث بقيت المراكز الأربعة الأولى ثابتة طوال الوقت – تسبّبت في بعض الجدل الجديد حول مدى صحّة اختيار الحلبة النمساويّة.

وقال وولف: "أعتقد بأنّه إن كانت لديّ ثقة في شخصٍ ما لاختيار السباقات القصيرة المناسبة، فإنّه ستيفانو. ومن المؤكّد أنّ ستيفانو شاهد سباق النمسا وسيأخذ ذلك بالحسبان".

لكن بالرغم من إيمانه قدرة الفورمولا واحد على القيام بعملٍ أفضل على صعيد السباقات القصيرة، قال وولف أنّ جزءًا من المشكلة النهائيّة لتقديم أيّ تسابقٍ رائعٍ يعود في تباين الأداء بين الفرق.

وقال: "أعتقد بأنّ سبب قلّة الإثارة في السباقات هو وجود فجوة أداء كبيرة بين الفرق".

وأكمل: "لو نظرتم إلى ابتعاد فيرشتابن في الأمام، فقد كانت معركة ثنائيّ فيراري هي الأمر الوحيد الممتع في السباق، ومن ثمّ كنّا نحن (مرسيدس) لوحدنا".

وأردف: "وكان الآخرون متأخّرين أكثر، ومن ثمّ كان هناك قطار دي آر اس. لا يُمكن لذلك أن يجعل سباقًا قصيرًا رائعًا".

وفي حين أنّ السباقات القصيرة لم تقدّم مستوى حماسٍ مذهل أيّام السبت، إلّا أنّ القائمين على البطولة لاحظوا تحسّنًا في الاهتمام بالمتابعة بالنظر إلى وجود أحداث في جميع الأيّام الثلاثة من عطلة نهاية الأسبوع.

فضلًا عن ذلك فقد رحّب بعض السائقين بحقيقة أنّ تلك الصيغة تخلط الأوراق من حين إلى آخر.