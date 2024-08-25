وولف يؤكّد مشاركة أنتونيللي في مونزا ويستبعد قيادته لصالح ويليامز

أكّد توتو وولف مدير فريق مرسيدس رسميًا مشاركة أنتونيللي في التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى، لكنّه استبعد إعارته على المدى القصير لفريق ويليامز.

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم"، سيُشارك أنتونيللي في التجارب الحرّة الأولى يوم الجمعة على أرضه على متن سيارة "دبليو15".

ومن المتوقّع على نحوٍ واسع أن يتمّ تأكيد الإيطالي الشاب، الذي بلغ الـ 18 اليوم الأحد، خليفة للويس هاميلتون بجوار جورج راسل العام المقبل.

وقال وولف بعد نهاية سباق زاندفورت: "سنخوض حصّة التجارب الحرّة الأولى مع كيمي في مونزا، وستكون تلك لحظة عاطفيّة للغاية. ذلك لأنّنا تابعناه منذ أن كان في الـ 11، ومن ثمّ كسائق كارتينغ، وكطفل مرسيدس فخورٍ بالتواجد في المرآب".

وأكمل: "رؤيته يقود في التجارب الحرّة الأولى في مونزا أمام التيفوزي، وتواجد فتى إيطالي على سيارة تنافسيّة، أعتقد بأنّ كلّ شخصٍ في إيطاليا يُمكنه الفخر بذلك. وسنأخذ الأمور من هناك".

واستبعد وولف كذلك رسميًا تعزيز أنتونيللي لتحضيراته لموسم 2025 عبر تسجيل بداية كاملة مع ويليامز لاحقًا هذا الموسم كبديلٍ عن لوغان سارجنت الذي يُعاني.

عوضًا عن ذلك أوضح وولف أنّ أنتونيللي سيُواصل مهامه الاختباريّة إلى جانب مشاركته في الفورمولا 2 مع فريق بريما.

وقال: "لدينا محادثات وعلاقة شفافة للغاية بين وبين جايمس فاولز (مدير فريق ويليامز)، وكان جايمز جزءًا من برنامج إيجاد كيمي وتطويره".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّ ما هو الأفضل له هو مواصلة برنامجه الذي صمّمناه له، عبر اختبار السيارات القديمة والمشاركة في الفورمولا 2، وسنرى كيف ستسير الأمور، وذلك عوضًا عن تشتيت خطّتنا ومنحه فرصة مع ويليامز، ذلك هو القرار الذي اتّخذناه".