وولف يأمُل إقامة 12 سباقًا على الأقل في 2020

أكّدت الفورمولا واحد الأسبوع الماضي روزنامة أوروبية من 8 سباقات تستمر من يوليو/تموز وحتّى سبتمبر/أيلول، كما تمّ إعلام الفرق بأنّ جولتي البحرين وأبوظبي من المقرر إقامتهما في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو بداية ديسمبر/كانون الأوّل.

مع ذلك، ما تزال هنالك فجوة بعد سباق مونزا في 6 سبتمبر/أيلول، والتي لم يتم بعد تحديد أيّة سباقات قد تُقام خلال تلك الفترة، في الوقت الذي تعاني فيه الفورمولا واحد من أجل تشكيل روزنامة خارج القارة العجوز.

وبخلاف السفر، دخول البلاد والمخاوف الصحية، فإنّ إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها الفورمولا واحد هي أنّ البطولة ما تزال تريد الحصول على مصاريف الاستضافة من السباقات التي ستُقام خارج أوروبا، في حين أن الحلبات التي لا تتضمن سباقاتها شحنًا جويًا سيتم دعمها في ذلك الجانب.

ومن المتوقّع أن يتمّ رسميًا إلغاء العديد من السباقات التي كان من المقرر إقامتها خارج أوروبا، بما فيها أذربيجان، سنغافورة، كندا واليابان، بينما يُحيط الشك بأخرى.

في المقابل، ما تزال فيتنام خاضعة لقيود حجر صارمة، إذ وعلى غرار زاندفورت في هولندا، فإنّ منظمي السباق لا يرغبون بإقامة أول سباق فورمولا واحد على الحلبة من دون جمهور، لا سيّما وأنّ سباق 2021 سيكون بعد 6 أشهر فقط من موعد هذا العام ضمن موعده المحدد في أبريل/نيسان.

على الجانب الآخر، قد تساهم بعض السباقات الأوروبية الأخرى في ملء تلك الفجوة في سبتمبر/أكتوبر، ومنها هوكنهايم، إيمولا وموجيللو التي يتمّ تقييمها، إلى جانب عودة إلى حلبات لمرة ثانية.

"نعلم أن الروزنامة الأوروبية تبدو قوية ومتماسكة، كما أظن بأنّ سباقي الشرق الأوسط كذلك، ومن ثمّ سيتمحور الأمر حول ملء الفجوة الكبيرة في الخريف، إذ آمُل أن يكون بمقدورنا الحصول على 12 سباقًا أو أكثر كحد أدنى في هذا الموسم" قال وولف.

وأضاف: "إنّه تحد كبير، حيث نعي جميعًا سبب ذلك، لكنني أعتقد بأننا ندين لمشجّعينا بأن نمنحهم أكبر قدر ممكن من السباقات. بالطبّع سيكون ذلك صعبًا علينا جميعًا، أن نخوض جولة من ثلاثة سباقات متتالية على سبيل المثال، وألا نكون قادرين على العودة إلى منازلنا، لكنّنا ضمن ظروف استثنائية".