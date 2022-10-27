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وولف يأمل أن تقدم مرسيدس "منافسة قوية" في مواجهة ريد بُل خلال جولة المكسيك

يأمل توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن تقدم السهام الفضية "منافسة قوية" خلال جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد في مواجهة ريد بُل، خاصة وأن الحلبة تتناسب بخصائصها مع السيارة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
وولف يأمل أن تقدم مرسيدس "منافسة قوية" في مواجهة ريد بُل خلال جولة المكسيك

عانت مرسيدس لمجاراة فريقي الصدارة ريد بُل وفيراري خلال هذا الموسم الذي شهد تطبيق قوانين تقنية جديدة، لكنها نجحت بتحقيق بعض التقدم مع مرور الموسم.

واقترب لويس هاميلتون من تحقيق الفوز في سباق أوستن، لكنه خسر الصدارة قبل سبع لفات على يد ماكس فيرستابن الذي نجح بالعودة والتعافي من وقفة صيانة بطيئة.

ولعل من أكثر الجوانب التي عانى منها البريطاني كان السرعة القصوى التي تتفوق بها ريد بُل على مرسيدس.

لكن حلبة أوتودرومو هيرمانوس تقع على ارتفاع أكثر من كيلومترَين فوق مستوى سطح البحر، ما يعني انخفاض كثافة الهواء ونقص نسبة الأكسجين، ما يعني أن معاناة السيارات ذات الجرّ المرتفع ستتضاءل في المكسيك، حيث ستعتمد الفرق حزماً مرتفعة الارتكازية.

وحين سُئِل عن فرص مرسيدس في المكسيك، أوضح توتو وولف أنه "سيُحجم" عن الإدلاء بأية توقعات جريئة، لكنه أشار إلى أن خصائص الحلبة قد تساعد هاميلتون وزميله جورج راسل.

فقال: "قلت سابقاً هذا الموسم أن هناك حلبات من المفروض أن تناسبنا، لكن ذلك لم يحصل بل سارت الأمور بشكل معاكس".

وأكمل: "لذا نظرياً، تبدو المكسيك جيدة. سيارتنا تعاني من جرّ مرتفع وبالتالي من المفترض أن تكون جيدة في ظروف الهواء منخفض الكثافة".

وتابع: "آمل أن نقدم منافسة قوية في مواجهة منافسينا".

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

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ولم تحرز مرسيدس إلا فوزاً واحداً في المكسيك خلال المواسم الخمسة الماضية على يد هاميلتون في 2019.

وعادة ما كان المسار يناسب خصائص سيارة ريد بُل سابقاً لأنها كانت تتحلى بارتكازية مرتفعة، حيث فاز فيرستابن في 2017، 2018 و2021.

واعترف وولف أن سيارة مرسيدس "عالية الجرّ بشكل عام" وهذا ما يفسّر عدم قدرة هاميلتون على صد هجمات فيرستابن في آخر لفات سباق أوستن.

فقال: "ذلك أمر علينا النظر فيه للموسم المقبل".

واختتم: "سقف النفقات سيلعب دوراً. لا يمكننا تصنيع ما نشاء من القطع أو صرف الكثير من الوقت في نفق الهواء لإيجاد حلّ. هذا الأمر متروك للعام المقبل".

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