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وولف يأمل أن تتفادى الفورمولا واحد أي "وضع فوضوي" في سباق أبوظبي الختامي

من قبل:
, محرر

يأمل توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن تتفادى الفورمولا واحد أية أوضاع فوضوية في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي والذي سيحدد هوية الفائز بلقب موسم 2021 الجاري.

وولف يأمل أن تتفادى الفورمولا واحد أي "وضع فوضوي" في سباق أبوظبي الختامي

يتجه لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن إلى حلبة مرسى ياس وهما متعادلان تماماً في النقاط، بعد سباق جدة الدرامي الذي شهد عدة أمور مثيرة للجدل من بينها احتكاكاتٌ بين النجمين المنافسين على اللقب.

ولعل أكثر تلك الاحتكاكات إثارة للجدل كانت في إبطاء فيرشتابن للسماح بتجاوزه من قبل هاميلتتون وفقاً لتوجيهات إدارة السباق، لكن سيارة البريطاني ارتطمت بالقسم الخلفي لسيارة ريد بُل، فيما بدا وكأن هاميلتون لم يكن على دراية بأن الهولندي سيمنحه الصدارة.

وأدى ذلك إلى تطبيق عقوبة عشر ثوانٍ على فيرشتابن، وذلك بعد خمس ثوانٍ تلقاها لكسبه أفضلية عبر الخروج عن المسار خلال المعركة في مواجهة هاميلتون.

ولم تؤثر عقوبة الثواني العشر على مركز فيرشتابن الثاني، الذي أنهى سباقه خلف هاميلتون وأمام فالتيري بوتاس.

وصرح هاميلتون بعد السباق بأن فيرشتابن "تجاوز الحدود" في تحركاته تلك، لكن فيرشتابن انتقد قرارات الحكام مشيراً إلى أن السباقات باتت سباقات عقوبات وليس سباقات تنافسية.

وأثارت هذه الحوادث الكثير من علامات الاستفهام حيال إمكانية وقوع حادثة بين السائقين خلال السباق الختامي الذي سيحدد هوية الفائز باللقب، في إشارة إلى المنافسة الشهيرة سيئة الذكر بين آلان بروست وإيرتون سينا سابقاً.

وضمن معرض كلامه قبل تلقي فيرشتابن عقوبة عشر ثوانٍ، أشار وولف إلى أمله بأن يكون سباق جدة قد قدم ما يكفي من الدروس للجميع للتعلم منها، والتأقلم استعداداً لسباق أبوظبي الختامي.

فقال: "أعتقد بأنه وفي حال تم تطبيق عقوبة على أسلوب قيادة من قبل الحكام هنا، لتجاوز الحدود، حينها يجب أن يتم تطبيق عقوبة كذلك على نفس الأسلوب في سباق أبوظبي الذي قد ينتهي بشكل فوضوي للجميع".

وتابع: "لا أعتقد أنّ البطولة تستحق أن تُحسم بحادثة".

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وكان فيرشتابن قد تلقى الانتقادات نتيجة تحركه الدفاعي في مواجهة هاميلتون الشهر الماضي خلال سباق البرازيل، لكن الحكام لم يمنحوه أية عقوبة بالرغم من سعي مرسيدس لإعادة النظر في القرار.

وحذّر وولف حينها بأن القرارات تلك قد تسبب بالجدل حيال صحّة الدفاع أو الهجوم لكل سائق، حيث يرى بأن هذا قد تكرر في جدة.

فقال: "قلتُ في البرازيل أن ما حصل سابقةٌ جديدة، وفي حال لم يتم التحقيق فيها بجدية، فقد ينتهي بنا الأمر إلى بطولةٍ في وضع سيء حقاً".

وتابع: "رأينا حوادث اليوم مماثلة تماماً لما جرى في البرازيل لكن على سرعات أقل. ولا نريد أن نرى ذلك يتكرر في أبوظبي".

واختتم: "يجب أن يكون اللقب من نصيب السيارة الأسرع مع السائق الأسرع، ولا يجب أن يُحسم اللقب عن طريق الحوادث".

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