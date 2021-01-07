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وولف وهورنر يدعمان قرار تأجيل اعتماد الوقود الحيوي الجديد المقرر لموسم 2022

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وولف وهورنر يدعمان قرار تأجيل اعتماد الوقود الحيوي الجديد المقرر لموسم 2022
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سيدعم كل من كريستيان هورنر مدير فريق ريد بل وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس، قرار تأجيل اعتماد الوقود الحيوي الجديد المقرر لموسم 2022 للفورمولا واحد.

تضغط الفورمولا واحد حالياً من أجل رفع مستويات الاستدامة للوقود، حيث تبلغ مستويات المكوّنات المستدامة في الوقود والمطلوب من الفرق استعمالها، 5.75 بالمئة.

وضمن قوانين 2022 التي كانت مقررة في الأصل لموسم 2021 - قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، فإن تلك النسبة سترتفع إلى 10 بالمئة، لكن هناك خططاً لاستعمال وقود مستدام بنسبة 100 بالمئة عند اعتماد الجيل المقبل لوحدات الطاقة.

وبدأت النقاشات حيال استعمال الوقود الحيوي بنسبة 10 بالمئة (إي10)، وسط إمكانية تجميد تطوير المحركات لموسم 2022، الأمر الذي ترغب به ريد بل بشدة كي تتمكن من مواصلة استعمال وحدات طاقة هوندا، بعد إعلان الأخيرة خروجها من البطولة نهاية الموسم المقبل.

وأشارت مرسيدس إلى دعمها لتجميد تطوير المحركات لموسم 2022، بينما يشعر هورنر أن إضافة عامل تطوير آخر متمثل بالوقود الجديد، سيعقد من عملية تجميد تطوير المحركات في 2022، ودافع عن فكرة تأخير اعتماده.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أفضل عدم استعمال وقود ’إي10’".

وأكمل: "إنها فكرة تطويرية مرتبطة مباشرة بموسم 2022، ونحن نفضل جلب الوقود الحيوي الكامل مع المحركات الجديدة كلياً، بدلاً من إضافة خمسة بالمئة أخرى - مع الوقود ’إي10’، مقارنة بالوقود الحالي".

واسترسل: "ستكون هناك عواقب لاعتماد وقودٍ حيويٍ بشكل مبكر، من بينها التكلفة بالطبع".

يشار إلى أنّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد سلّم أول دفعة من الوقود الحيوي الكامل الخاص بمحركات الفورمولا واحد إلى المصنعين في وقت سابق، من أجل إجراء المزيد من الأبحاث.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مرسيدس , ريد بُل ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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