وولف وهورنر اتفقا على "طمر الخلافات" بعد المنافسة "القاسية" في 2021

خاض وولف وهورنر بعض المعارك الكلامية طوال موسم 2021 وسط تصاعد حدة المنافسة على اللقب بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون.

لكن وصلت الأمور إلى ذروتها على ضوء تداعيات سباق أبوظبي الختامي عندما اعترضت مرسيدس على قرارات الحكام حيال كيفية التعامل مع إجراءات سيارة الأمان والتي أدت في نهاية المطاف إلى فوز فيرشتابن باللقب.

وظهر وولف وهورنر سوية علناً للمرة الأولى منذ سباق أبوظبي، حيث بدا أنهما قد تجاوزا تداعيات الموسم المنصرم.

وتعقيباً على المنافسة المحتدمة بينهما، قال وولف: "ذلك أمر متوقع. تصبح المعركة قاسية ومحتدمة. لكن هناك الكثير على المحكّ".

وتابع: "إنه لقب الفورمولا واحد، وهناك معارك على الحلبة، وخارج الحلبة كذلك. ولا بأس في هذا".

وأردف: "لكن، علينا المضي قدماً وتجاوز ذلك. كان هناك الكثير من الكلام حول أبوظبي، وقد وصلت الأمور إلى مرحلةٍ تضرّ بجميع مالكي الأسهم، وقد أغلقنا هذا الفصل وتجاوزناه. نحن الآن في 2022، واللعبة بدأت مجدداً، وعدنا إلى نقطة الصفر، وهناك فرصة جديدة ومغامرات جديدة".

بالمقابل، أوضح هورنر أنه وبينما يمتلك كل منهما وجهة نظره الخاصة حيال ما جرى في أبوظبي، لكنه يشعر أنهما قادران على الاحتفاظ بالاحترام بينهما.

فقال: "أعتقد أنه وبينما نختلف في وجهات النظر حيال ما جرى في أبوظبي، لكن كل هذا حصل وانتهى، والتركيز بأكمله منصبّ على 2022".

وتابع: "أعتقد أن ما رأيناه العام الماضي كان منافسة مذهلة منذ السباق الأول وحتى الأخير. أعتقد أن هذا مفتاح أساسيّ لنجاح وشعبية الفورمولا واحد. نحن بالتأكيد نأمل أن نواصل ذلك".

وأردف: "أعتقد أن هناك فرصة لانضمام فرق أخرى للمنافسة أيضاً. لذا، نحن نبدأ من الصفر جميعاً، مع هذه السيارات الجديدة".

واختتم: "إنه التغيير الأكبر منذ أكثر من 40 عاماً، لكنني واثق من أن حدة المعركة بين السائقين والفرق ستكون مشتعلة أكثر من أي وقت مضى".