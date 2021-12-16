تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / راسل: "شعور غريب" بالعودة إلى مرسيدس في تجارب أبوظبي التالي / مرسيدس تأمل ألا تتسبب خيبة أمل هاميلتون بخروجه من الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

وولف وهاميلتون يتغيبان عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس

سيتغيب لويس هاميلتون وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وسط مواصلة التعبير عن غضبهما حيال مجريات سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي للفورمولا واحد.

وولف وهاميلتون يتغيبان عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس

بالرغم من أن مرسيدس قررت سحب استئنافها لقرارات الحكام في السباق، لكن المصنّع الألماني ما زال غير مسرور حيال الكيفية التي تمت بها إدارة السباق عقب دخول سيارة الأمان في وقت متأخر ومن ثم استئنافه للفة واحدة فقط، كلفت هاميلتون لقبه الثامن.

وقررت مرسيدس عدم إرسال سيارتيها الفائزتين في بطولتي الفورمولا واحد والفورمولا إي إلى باريس من أجل جلسات التصوير قبل الحدث. كما أكدت كذلك عدم تواجد هاميلتون أو وولف.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام، أوضح وولف أن الفريق سيرسل ممثلاً عنه لاستلام جائزة لقب المصنّعين وهو جايمس أليسون المدير التقني.

حيث قال: "كلانا (أنا ولويس) لن يكون متواجداً هناك".

وأكمل: "لن أتواجد هناك، بسبب ولائي إلى لويس، وبسبب كرامتي الشخصية كذلك".

وتابع: "لكن الفريق سيكون ممثلاً من قبل جايمس أليسون، الذي سيستلم الجائزة بالنيابة عن جميع أفراد طاقم العمل في براكي وبريكسورث الذين يجب أن يحتفلوا باللقب الثامن، وهم يستحقون أن يحتفلوا، لأنه إنجاز مذهل ونحن فخورون جداً به".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، اعترف وولف أن يجب صعوبة في الموازنة بين الفرح بتحقيق اللقب الثامن لمرسيدس، وبين الغضب حيال الطريقة التي خسر بها لويس لقبه الثامن.

فقال: "بطريقة ما أحاول التعامل مع الغضب حيال نتيجة بطولة السائقين، ومن ناحية أخرى، لدينا الاعتزاز والفرح بتحقيق إنجاز غير مسبوق، وهذا يتوجب الاحتفال".

ويعتبر غياب هاميلتون عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" خرقاً للوائح الرياضية، التي تتطلب حضور الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إلى الحفل.

ومن غير الواضح إن كانت "فيا" ستطبق أية عقوبات على هاميلتون لعدم تواجده.

المشاركات
التعليقات
راسل: "شعور غريب" بالعودة إلى مرسيدس في تجارب أبوظبي
المقال السابق

راسل: "شعور غريب" بالعودة إلى مرسيدس في تجارب أبوظبي
المقال التالي

مرسيدس تأمل ألا تتسبب خيبة أمل هاميلتون بخروجه من الفورمولا واحد

مرسيدس تأمل ألا تتسبب خيبة أمل هاميلتون بخروجه من الفورمولا واحد
تحميل التعليقات
لويس هاميلتون More from
لويس هاميلتون
مرسيدس تأمل ألا تتسبب خيبة أمل هاميلتون بخروجه من الفورمولا واحد
فورمولا 1

مرسيدس تأمل ألا تتسبب خيبة أمل هاميلتون بخروجه من الفورمولا واحد

تنصيب هاميلتون رسمياً كفارس ضمن مراسم في قلعة "ويندسور"
فورمولا 1

تنصيب هاميلتون رسمياً كفارس ضمن مراسم في قلعة "ويندسور"

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس More from
مرسيدس
وولف "غير مهتم" بالكلام مع ماسي بعد جدل سباق أبوظبي الختامي
فورمولا 1

وولف "غير مهتم" بالكلام مع ماسي بعد جدل سباق أبوظبي الختامي

مرسيدس تسحب استئنافها على نتائج سباق أبوظبي الختامي جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس تسحب استئنافها على نتائج سباق أبوظبي الختامي

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

لوكلير يُصاب مجدّدًا بفيروس كورونا بعد جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يُصاب مجدّدًا بفيروس كورونا بعد جائزة أبوظبي الكبرى

وولف "غير مهتم" بالكلام مع ماسي بعد جدل سباق أبوظبي الختامي
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف "غير مهتم" بالكلام مع ماسي بعد جدل سباق أبوظبي الختامي

مرسيدس تأمل ألا تتسبب خيبة أمل هاميلتون بخروجه من الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تأمل ألا تتسبب خيبة أمل هاميلتون بخروجه من الفورمولا واحد

وولف وهاميلتون يتغيبان عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف وهاميلتون يتغيبان عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.