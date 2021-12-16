بالرغم من أن مرسيدس قررت سحب استئنافها لقرارات الحكام في السباق، لكن المصنّع الألماني ما زال غير مسرور حيال الكيفية التي تمت بها إدارة السباق عقب دخول سيارة الأمان في وقت متأخر ومن ثم استئنافه للفة واحدة فقط، كلفت هاميلتون لقبه الثامن.

وقررت مرسيدس عدم إرسال سيارتيها الفائزتين في بطولتي الفورمولا واحد والفورمولا إي إلى باريس من أجل جلسات التصوير قبل الحدث. كما أكدت كذلك عدم تواجد هاميلتون أو وولف.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام، أوضح وولف أن الفريق سيرسل ممثلاً عنه لاستلام جائزة لقب المصنّعين وهو جايمس أليسون المدير التقني.

حيث قال: "كلانا (أنا ولويس) لن يكون متواجداً هناك".

وأكمل: "لن أتواجد هناك، بسبب ولائي إلى لويس، وبسبب كرامتي الشخصية كذلك".

وتابع: "لكن الفريق سيكون ممثلاً من قبل جايمس أليسون، الذي سيستلم الجائزة بالنيابة عن جميع أفراد طاقم العمل في براكي وبريكسورث الذين يجب أن يحتفلوا باللقب الثامن، وهم يستحقون أن يحتفلوا، لأنه إنجاز مذهل ونحن فخورون جداً به".

بالمقابل، اعترف وولف أن يجب صعوبة في الموازنة بين الفرح بتحقيق اللقب الثامن لمرسيدس، وبين الغضب حيال الطريقة التي خسر بها لويس لقبه الثامن.

فقال: "بطريقة ما أحاول التعامل مع الغضب حيال نتيجة بطولة السائقين، ومن ناحية أخرى، لدينا الاعتزاز والفرح بتحقيق إنجاز غير مسبوق، وهذا يتوجب الاحتفال".

ويعتبر غياب هاميلتون عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" خرقاً للوائح الرياضية، التي تتطلب حضور الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إلى الحفل.

ومن غير الواضح إن كانت "فيا" ستطبق أية عقوبات على هاميلتون لعدم تواجده.