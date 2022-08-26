وولف: وصول آودي وبورشه سيجعلان الفورمولا واحد أكثر صعوبة
رحّب توتو وولف مدير فريق مرسيدس بآودي في الفورمولا واحد، قائلًا أنّ وصول الصانع الألماني إلى جانب شقيقته بورشه سيجعل البطولة أكثر صعوبة.
أكّدت آودي اليوم الجمعة دخولها معترك البطولة بوحدة طاقتها الخاصة بدءًا من 2026.
ويقترب الصانع الألماني من إتمام صفقة للاستحواذ على ساوبر التي تتنافس حاليًا تحت علامة ألفا روميو.
في المقابل لم تُعلن بورشه رسميًا بعد عن خططها للدخول في شراكة مع ريد بُل.
وأوضح وولف أنّ مرسيدس تُرحّب بالمنافسة التي ستفرضها العلامتان الألمانيّتان، وذلك بعد أن تسابقت في مواجهتهما مؤخّرًا في الفورمولا إي.
"ذلك رائع" قال وولف عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن انضمام آودي.
وأضاف: "أعتقد بأنّه عند رؤية من ينضمّ إلى الفورمولا واحد على صعيد شركات صناعة السيارات، وأفضل العلامات في هذا القطاع، فإنّ ذلك يُظهر قوّة الرياضة".
وأردف: "وهذا أمرٌ رائعٌ لرياضتنا، من الرائع لنا أن نحصل على بعض أفضل شركات صناعة السيارات في العالم كمنافسين".
وأكمل: "الفورمولا واحد هي المنافسة الرياضيّة الأكثر صعوبة بالنسبة لشركة صناعة سيارات في العالم. كانت كذلك منذ القدم، وستزداد صعوبة مع انضمام هؤلاء الشباب".
وقال وولف أنّه يتفهّم سبب اتّباع آودي وبورشه مقاربتين مختلفتين لمشروعيهما.
وقال: "أعتقد بأنّك تقسّم مجازفتك، إذ سيكون لديك مشروعٌ مدمجٌ بالكامل كفريقٍ مصنعي في سويسرا، والآخر سينضمّ إلى أحد أفضل فرق الفورمولا واحد في العالم. إنّها استراتيجيّة مزدوجة وذلك منطقيٌ بالنسبة لي".
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