فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

المشاركات
التعليقات
وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل
09-07-2020

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ فريقه بات ضمن معركة "تكسير العظام" مع ريد بُل في الفورمولا واحد، وذلك في ظل شراسة المنافسة بين الفريقين على الحلبة وخارجها.

في الوقت الذي خرجت فيه مرسيدس منتصرة في الجولة الافتتاحية للموسم على حلبة ريد بُل رينغ، واجه الفريق الألماني نهاية أسبوع صعبة مع تقدّم غريمه النمساوي باحتجاج على نظام "داس"، وضغطه لمراجعة قرار المراقبين في خرق لويس هاميلتون لقانون العلم الأصفر ومن ثمّ شراسة منافسته للسهام الفضية في السباق.

وبالحديث عن الأحداث التي شهدتها نهاية الأسبوع، قال وولف أنّه لم يرَ أمرًا غير اعتيادي فيما قامت به ريد بُل، لكنّه يعتقد بأنّه لن تكون هنالك هوادة في المنافسة بينهما بدءًا من الآن.

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا شعر الآن بتصاعد التوتر بعض الشيء مع ريد بُل، قال وولف: "أعتقد بأنّ الاحتجاج الذي تقدموا به يوم الجمعة كان عادلًا، لكن ليس الذي ضغطوا به يوم الأحد، هذا ما أراه".

وأضاف: "أن تعود صباح يوم الأحد لتحوّل قرارًا (بشأن الأعلام الصفراء) من اليوم السابق، إذا ما كانت لديك أدلة جديدة، فهذا ما تسمح به القوانين. وكما سبق وقلت، عليك تقبّل ذلك طالما في إطار القوانين".

وتابع: "في المقابل، وبوضع كل هذه الأمور سوية، أعتقد أنّ عقوبة لويس في السباق كانت قاسية للغاية. لكن وبالعودة إلى سؤالكم، أعتقد بأنّنا دخلنا مرحلة تكسير العظام في معركتنا".

من جانبه، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ فريقه كان مستاءً من اعتماد مرسيدس لنظام "داس" منذ بعض الوقت، لذلك لم تكن هنالك أجندة مخفية خلف ما قامت به الحظيرة النمساوية نهاية هذا الأسبوع.

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل إذا بات هنالك الآن بعض المناوشات بين فريقه ومرسيدس، قال هورنر: "لا في الحقيقة. أعتقد بأنّنا كنا واضحين من البداية بأنّ لدينا شكوكنا حيال قانونية نظام داس. لقد رأيتم استخدام مرسيدس له في السباق وتمّ إعلام سائقيها باعتماده من أجل التحكّم بحرارة الإطارات. فهل لذلك علاقة بالتوجيه؟".

وأكمل: "على أيّة حال، أقرت ’فيا’ بقانونيته. وهذا هو الواقع الآن. أعتقد بأنّ الفرق الآن لديها الخيار لمحاولة تطوير نسختهم المكافئ من ذلك النظام".

في المقابل، لا يشعر هاميلتون بطل العالم - والذي تراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لتجاهله الأعلام الصفراء بعد طلب ريد بُل مراجعة قرار المراقبين - بأيّة ضغينة تجاه ما قامت به ريد بُل.

حيث قال: "في الحقيقة لا أفكّر كثيرًا في المعركة السلبية التي تدور في الخلفية. تلك أمور سياسية، حيث أرى بأنّها في النهاية معركة قوى تدور خلف الكواليس بين مجموعة أشخاص".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر

المقال السابق

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر

المقال التالي

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

الأكثر شعبية اليوم

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1
26د

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل
فورمولا 1 / فورمولا 1
50د

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

هاميلتون: "لا ضغينة" تجاه ألبون بسبب الحادثة في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: "لا ضغينة" تجاه ألبون بسبب الحادثة في النمسا

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر
فورمولا 1 / فورمولا 1

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر

أحدث الأخبار

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1
26د

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل
فورمولا 1 / فورمولا 1
50د

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر
فورمولا 1 / فورمولا 1

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر

رينو ما تزال "جدّية للغاية" حيال أكاديميتها للناشئين بالرغم من التوقيع مع ألونسو
فورمولا 1 / فورمولا 1

رينو ما تزال "جدّية للغاية" حيال أكاديميتها للناشئين بالرغم من التوقيع مع ألونسو

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة النمسا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

26د
2
فورمولا 1

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

50د
3
فورمولا 1

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"

4
فورمولا 1

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

5
فورمولا 1

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1
35د

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1
35د

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟ 06:21
فورمولا 1
38د

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أحدث الأخبار

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري
فورمولا 1

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل
فورمولا 1

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر
فورمولا 1

موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر

رينو ما تزال "جدّية للغاية" حيال أكاديميتها للناشئين بالرغم من التوقيع مع ألونسو
فورمولا 1

رينو ما تزال "جدّية للغاية" حيال أكاديميتها للناشئين بالرغم من التوقيع مع ألونسو

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا
فورمولا 1

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.