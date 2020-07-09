وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

في الوقت الذي خرجت فيه مرسيدس منتصرة في الجولة الافتتاحية للموسم على حلبة ريد بُل رينغ، واجه الفريق الألماني نهاية أسبوع صعبة مع تقدّم غريمه النمساوي باحتجاج على نظام "داس"، وضغطه لمراجعة قرار المراقبين في خرق لويس هاميلتون لقانون العلم الأصفر ومن ثمّ شراسة منافسته للسهام الفضية في السباق.

وبالحديث عن الأحداث التي شهدتها نهاية الأسبوع، قال وولف أنّه لم يرَ أمرًا غير اعتيادي فيما قامت به ريد بُل، لكنّه يعتقد بأنّه لن تكون هنالك هوادة في المنافسة بينهما بدءًا من الآن.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا شعر الآن بتصاعد التوتر بعض الشيء مع ريد بُل، قال وولف: "أعتقد بأنّ الاحتجاج الذي تقدموا به يوم الجمعة كان عادلًا، لكن ليس الذي ضغطوا به يوم الأحد، هذا ما أراه".

وأضاف: "أن تعود صباح يوم الأحد لتحوّل قرارًا (بشأن الأعلام الصفراء) من اليوم السابق، إذا ما كانت لديك أدلة جديدة، فهذا ما تسمح به القوانين. وكما سبق وقلت، عليك تقبّل ذلك طالما في إطار القوانين".

وتابع: "في المقابل، وبوضع كل هذه الأمور سوية، أعتقد أنّ عقوبة لويس في السباق كانت قاسية للغاية. لكن وبالعودة إلى سؤالكم، أعتقد بأنّنا دخلنا مرحلة تكسير العظام في معركتنا".

من جانبه، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ فريقه كان مستاءً من اعتماد مرسيدس لنظام "داس" منذ بعض الوقت، لذلك لم تكن هنالك أجندة مخفية خلف ما قامت به الحظيرة النمساوية نهاية هذا الأسبوع.

وحين سُئِل إذا بات هنالك الآن بعض المناوشات بين فريقه ومرسيدس، قال هورنر: "لا في الحقيقة. أعتقد بأنّنا كنا واضحين من البداية بأنّ لدينا شكوكنا حيال قانونية نظام داس. لقد رأيتم استخدام مرسيدس له في السباق وتمّ إعلام سائقيها باعتماده من أجل التحكّم بحرارة الإطارات. فهل لذلك علاقة بالتوجيه؟".

وأكمل: "على أيّة حال، أقرت ’فيا’ بقانونيته. وهذا هو الواقع الآن. أعتقد بأنّ الفرق الآن لديها الخيار لمحاولة تطوير نسختهم المكافئ من ذلك النظام".

في المقابل، لا يشعر هاميلتون بطل العالم - والذي تراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لتجاهله الأعلام الصفراء بعد طلب ريد بُل مراجعة قرار المراقبين - بأيّة ضغينة تجاه ما قامت به ريد بُل.

حيث قال: "في الحقيقة لا أفكّر كثيرًا في المعركة السلبية التي تدور في الخلفية. تلك أمور سياسية، حيث أرى بأنّها في النهاية معركة قوى تدور خلف الكواليس بين مجموعة أشخاص".