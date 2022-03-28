وولف: وتيرة مرسيدس "المؤلمة" عبارة عن درسٍ في التواضع

واصلت مرسيدس بدايتها الصعبة لموسم 2022 حيث أحرز جورج راسل المركز الخامس على حلبة جدة، بينما شق زميله لويس هاميلتون طريقه من المركز 15 إلى العاشر.

وبعد عبوره العلم المرقط، سأل هاميلتون مهندسه بيت بونينغتون إن كانت هناك "نقاط لهذا المركز". حيث أوضح بطل العالم سبع مرات بعد السباق أن وتيرة الفريق ما زالت "بعيدة" عن فريقي ريد بُل وفيراري، اللذين حجزا المراكز الأربعة الأولى في التصفيات والسباق.

واعترف وولف أنه وبينما يرى المنافسة بين ريد بُل وفيراري أمراً إيجابياً للفورمولا واحد ككل، لكن عدم المشاركة في المنافسة يعتبر أمراً قاسياً على الفريق الفائز بثماني بطولات متتالية.

فقال: "لقد كنا ضمن المعركة على الصدارة (في الماضي)، مثل هذه المعارك تقدم عروضاً رائعة حقاً لمتابعتها".

وتابع: "لكن من جهة أخرى، من الصعب جداً بالنسبة لنا ألا نتواجد بين فرق المقدمة، وأن نعاني من ضعف في وتيرتنا".

واسترسل: "لن نرتاح حتى نعود إلى المنافسة. وضعنا الحالي غير ممتع على الإطلاق. إنه درس في التواضع، وسيجعلنا أكثر قوة في نهاية المطاف".

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وتتأخر مرسيدس بالفعل أربعين نقطة خلف فيراري التي تتصدر ترتيب بطولة الصانعين وبفارق نقطة واحدة فقط عن ريد بُل التي لم تسجل أية نقطة في سباق البحرين الافتتاحي.

وتعتبر ظاهرة الارتدادات محور معاناة مرسيدس حالياً، حيث ظهرت هذه المشكلة منذ التجارب الشتوية ولم يجد لها الفريق حلاً بعد.

وصرح راسل بعد السباق أن هذه المعضلة مسؤولة عن 99 بالمئة من المشاكل، وأن الفريق اجتاز بضع خطوات صغيرة على طريق حلها.

ولم يقدم وولف تقديراً لقدرة مرسيدس على منافسة فيراري وريد بُل حالما تُحل مشكلة الارتدادات.

حيث قال: "نحن لا نستعمل السيارة التي كنا نريدها".

وأكمل: "لذا من الصعب حقاً تقييم قدرتنا التنافسية من دون المشاكل الحالية".

واختتم: "كنت أود حقاً لو كان الفارق أصغر مما نراه حالياً".