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وولف: وتيرة المجر تؤكّد جودة تحديثات مرسيدس في سيلفرستون

شعر توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ حجز السهام الفضيّة للصفّ الأوّل على شبكة انطلاق سباق جائزة المجر الكبرى يُؤكّد مكاسب الأداء التي حقّقتها من خلال التحديثات التي قدّمتها على سيارتها في سيلفرستون.

وولف: وتيرة المجر تؤكّد جودة تحديثات مرسيدس في سيلفرستون

بعد هزيمتَيها الواضحتين على يد ريد بُل في النمسا، بدت مرسيدس أقرب من غريمتها بعد أن قدّمت سلسلة تحديثاتها الأخيرة على سيارتها "دبليو12" في جولة بريطانيا.

إذ تصدّر حينها لويس هاميلتون التجارب التأهيليّة الاعتياديّة قبل أن يفوز بالسباق الرئيسي يوم الأحد متعافيًا من عقوبة 10 ثوانٍ إثر حادثه مع ماكس فيرشتابن، بينما حلّ زميله فالتيري بوتاس ثالثًا.

وكان من المتوقّع أن تردّ ريد بُل في المجر كون تصميم الحلبة يُرجّح كفّة الارتكازيّة الأعلى.

لكنّ مرسيدس نجحت في ضمان الصفّ الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم بعد تقدّم هاميلتون على زميله في التصفيات متغلّبًا على فيرشتابن بأربعة أعشارٍ من الثانية.

وقال وولف: "أعتقد بأنّ التحديثات لم تكن ضخمة على صعيد قدر مكاسب الارتكازيّة في حدّ ذاتها".

وأضاف: "لكنّ تأثيرها على أداء السيارة كان جيّدًا وإيجابيًا. كان التطابق مع نتائج المحاكاة مثاليًا، وأعتقد بأنّنا تعلّمنا المزيد حول أداء السيارة على صعيد الإعدادات كذلك".

وأكمل: "من الرائع رؤية تجسيد ذلك الأداء هنا في المجر".

وتدخل مرسديس سباق الأحد ساعية لترجمة حجزها للصفّ الأوّل إلى نتيجة تُساعدها على استعادة صدارة البطولتَين للمرّة الأولى منذ جائزة إسبانيا الكبرى.

إذ يتأخّر هاميلتون بثماني نقاط عن فيرشتابن في بطولة السائقين، بينما تتواجد مرسيدس على بُعد أربع نقاطٍ عن ريد بُل في بطولة الصانعين.

واختار الفريقان استراتيجيّتين مختلفتَين للسباق، إذ سينطلق هاميلتون وبوتاس على تركيبة "ميديوم" بينما سينطلق فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز على التركيبة الليّنة.

وقال وولف حيال ذلك: "أعتقد بأنّ لدينا نقطة ضعف عند الانطلاقة، لذا نحتاج لأن نكون أذكياء ونقدّم أداءً جيّدًا".

وأضاف: "لو كنّا في المقدّمة مع سيارتَينا فحينها ستكون لنا حريّة أكبر على صعيد الاستراتيجيّة. لكن في حال كان سباقًا بوقفتَي صيانة فحينها لن يُحدث ذلك فارقًا كبيرًا سواءً انطلقت على سوفت أو ميديوم".

واختتم بالقول: "لديهم سائقان مباشرة خلفنا، لذا ليست لدينا أفضليّة بتواجد لويس وفالتيري ضمن رباعي الصدارة كون لديهم سائقَين كذلك. هناك الكثير من المكوّنات لعرضٍ رائع".

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