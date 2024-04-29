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وولف "واثق" من احترافية هاميلتون رغم وضع مرسيدس الصعب

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه واثق من تعامل نجمه لويس هاميلتون "باحترافية" رغم الوضع الصعب الذي تمر فيه السهام الفضية حالياً.

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

تقلب أداء مرسيدس بشكل كبير في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، وفي 2024، يبدو أن معاناتها ازدادت.

وكان هاميلتون قد وصف سيارة "دبليو15" بالرائعة بعد أول جولتين في 2024، قبل الاعتراف بأنها "أقل سيارة شعر على متنها بالثقة مطلقاً" بعد التجارب الحرة في ملبورن.

من ثم لاحقاً يوم الجمعة في سوزوكا، كشف بأن شعوره "كان الأفضل" على الإطلاق خلال الموسم، من ثم أحرز المركز الثاني في سباق الصين القصير، قبل أن يفشل في التأهل من القسم الأول لتصفيات السباق الرئيسي.

ورغم لمحات السرعة، لكن بطل العالم سبع مرات لم ينجح بإنهاء أي سباق ضمن المراكز الستة الأولى. لكن وولف مقتنع بأن سائقه سيحافظ على مستواه وسعيه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة طوال الموسم والتعاون مع زميله جورج راسل كذلك.

فقال: "أعتقد أن لويس احترافي وقادر على التصرف كذلك حتى الآن، لمحاولة إبقاء المعنويات مرتفعة وكذلك معنويات الفريق حتى وإن لم تكن النتائج مرضية".

وأكمل: "ليس لدي أي شك بأن هذا سيتواصل. فقد كان داعماً بالفعل لـ جورج".

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بالمقابل، أشار هاميلتون على هامش جولة اليابان إلى أنه يودّ التركيز على بقية الموسم مع مرسيدس، وليس التشتت بمستقبله مع فيراري، الذي سيبدأ منذ موسم 2025 المقبل.

فقال: "حالياً، أودّ الإنهاء بأفضل شكل ممكن. كل طاقتي موجهة لذلك. بالطبع أنا متحمس للمستقبل. لكن حالياً، نحن نخوض في مرحلة صعبة، وهذا هو التحدي الخاص بي الآن".

واختتم: "كل طاقتي موجهة لذلك. أنا تنافسي في المقام الأول، وأريد الفوز.. بالتالي فإن التفكير في الموسم المقبل لن يساعدني في ذلك".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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