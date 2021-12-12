وولف واثق من أن سباق حسم اللقب لن يشهد ألاعيب قذرة

يدخل السائقان سباق أبوظبي وهما متعادلان في النقاط، كما يتشاركان صف الانطلاق الأول للسباق الختامي للموسم على حلبة ياس مارينا اليوم الأحد.

لكن وبعد أسبوع من سباق جائزة السعودية الكبرى الذي شابته الحوادث، والذي شهد شكاوى، حركات من خارج المسار، عقوبات وحادثة تصادم، فما تزال المخاوف حاضرة بأن المعركة بين الثنائي قد يشوبها المزيد من الجدل.

مع ذلك، وبعد تذكير مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد الفرق قُبيل نهاية هذا الأسبوع بأن "فيا" قد تخصم نقاطًا من البطولة في حال تصرّف غير رياضي، فقد أبدى وولف ثقته بأن احتمالية تحوّل الأمور إلى قذرة قد تلاشت.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شعوره للكيفية التي ستسير عليها المعركة مع فيرشتابن والنصيحة التي منحها لهاميلتون، قال وولف: "لم أتحدث مع لويس عن ذلك، كوني أعتقد بأن مدير السباقات قد أوضح الأمور للسائقين حول العواقب المحتملة".

وأضاف: "ليس لديّ شك بأن السائقَين سيتنافسان بقوة كون هذه المعركة على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنني واثق بأنها ستكون معركة نظيفة للغاية: قوية، لكن نظيفة للغاية. لن يكون هنالك أحد يدفع الآخر، أو يصطدم به. هذا ما تستسحقه تلك البطولة الأسطورية كسباق ختامي".

هذا واعترف وولف بأن ريد بُل قامت ببساطة بعمل أفضل في التصفيات، على صعيدي الطريقة التي أتقنت بها الإعدادات للأجواء الأبرد مساء، إلى جانب التخطيط لفرصة عامل سحب جيدة لفيرشتابن.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي على مرسيدس تجربة أمر مشابه، قال وولف: "ما تكسبه على المقطع المستقيم تخسره في المنعطفات، كون المسافة تكون قريبة للغاية ويكون من الصعب التخطيط للأمر".

وأكمل: "أعتقد بأن ريد بُل قامت بذلك بشكل مثالي ويستحقون الثناء على الطريقة التي نفّذوا بها ذلك ومنحهم الأفضلية".