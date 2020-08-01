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وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

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وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
من قبل:
, رئيس التحرير
01-08-2020

اعترف مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ هيمنة فريقه على مقدرات البطولة تتركه من دون أصدقاء وتُعرّضه لهجومٍ على كافة الجبهات.

حقّقت مرسيدس الفوز بالسباقات الثلاثة الأولى من الموسم، إذ سينطلق سائقاها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من الصفّ الأوّل على شبكة انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى أمام ماكس فيرشتابن الذي أحرز المركز الثالث ولكن بفارق أكثر من ثانية واحدة.

وقال وولف خلال حديثه مع وسائل الإعلام "في الوقت الحالي، لدينا فريقٌ قويّ للغاية. نملك نفس القيّم والأهداف ونُريد البقاء معًا. ولكن هذا ليس ضمانة للمستقبل".

وأضاف "أعتقد ومع هذا النوع من الأداء فإننا لا نكتسب الكثير من الأصدقاء الجدد. لذلك نحن نتعرّض لهجمات على كل الجبهات إذ يتمّ التشكيك بكُلّ شيء. وهذه معركة أخرى علينا التعامل معها، ولكن أعتقد بأننا نفضّل التواجد في هذا الموقف عوضًا عن شعور الناس بالشفقة علينا".

وعلى الرغم من الأفضلية الكبيرة التي يتمتّع بها فريق مرسيدس، إلّا أنّ وولف يرفض الاعتقاد بأنّ لقب البطولة قد حُسم بالفعل.

وقال "تعلمون لو أننا نملك هذه العقلية لما كنا فزنا بالبطولات التي تُوّجنا بها. نحن ننتقد ونشكك في أنفسنا بشكلٍ دائم، وهذا ما يدفعنا إلى الأمام. الآن، كانت نتيجة التجارب التأهيلية جيدة. لا أملك ما أقوله حيال ذلك ولكني فخورٌ جدًا بالعمل الذي قام به الفريق".

وأكمل "ولكن السباق هو في الغد إذ آمل أن نتمكّن من الحفاظ على الزخم ونصل بالسباق إلى نهاية سعيدة كما فعلنا في التصفيات. الجانب السلبي الوحيد الذي رأيته هذا الأسبوع هو أننا لم نكن تنافسيين في الأجواء الساخنة. سيكون موضوعًا هامًا الأسبوع المقبل في سباق بريطانيا الثاني قبل التوجه إلى برشلونة بعد ذلك".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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