وولف: هناك فريقٌ ما خرق سقف النفقات بـ "شكلٍ كبير"

بعد يومٍ من التطوّرات السريعة في بادوك جائزة سنغافورة الكبرى، مع تركّز الشائعات حول أستون مارتن وريد بُل حيال إمكانيّة عدم امتثالهما لحدّ سقف النفقات في 2021، لم يُحاول وولف إخفاء وجهة نظره حيال مدى خطورة المسألة.

وبعد أن أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في وقتٍ سابقٍ من اليوم إلى أنّ الوثائق التي تقدّم بها فريقه حيال نفقات 2021 كانت تُشير إلى أنّ الفريق لم يتجاوز عتبة الـ 145 مليون دولار، قال وولف أنّ ذلك لا يتماشى مع الأرقام التي علمتها بعض الأطراف البارزة في البادوك.

وقال النمساوي لقناة "سكاي اف1": "من الطريف أنّ كريستيان قال ذلك لأنّ التحقيقات جارية منذ أسابيع وأشهر، لذا ربّما لم يتحدّث إلى المدير المالي في فريقه".

وأضاف: "في الحقيقة تمّ التحقيق معنا جميعًا بالشكل الكافي. وبحسب ما علمنها، فإنّ هناك فريقًا خرق السقف بشكلٍ طفيف، وذلك يعود إلى الإجراءات، وفريقٌ آخر خرق سقف النفقات بشكلٍ كبيرٍ جذري، ويتواصل النظر في بياناته".

وأكمل: "ذلك سرٌ مكشوفٌ في البادوك".

وقال وولف أنّ مشكلة خرق سقف النفقات لا يجب أن تكون مسألة يتمّ دفعها جانبًا لأنّ فريقه ضحّى بالأداء على السيارة وخسر أفرادًا من طاقمه من أجل ضمان امتثاله للسقف.

لذا قال بأنّه في حال تمّ التعامل مع أيّ فريقٍ أفرط في الإنفاق بشكلٍ ليّن فإنّ تلك ستكون ضربة موجعة.

وقال: "إنّها مسألة من العيار الثقيل للغاية" قال النمساوي، وأضاف: "نحن نستخدم مكوّنات مستعملة، لا نستخدم ما نريده، ولسنا نُطوّر السيارة بالشكل الذي يُمكننا تطويره".

وأضاف: "تعيّن علينا تسريح 40 موظّفًا نفتقدهم بحرارة، وكان الإيفاء بهذا السقف مشروعًا ضخمًا".

وأردف: "لا أعلم عشرات الملايين التي تعيّن علينا إعادة هيكلتها كي نكون تحت سقف النفقات، وفي حال كان أحدهم يدفع الحدود أو لا يلتزم بذلك، فإنّنا في موقع ضعف ضخم".

وأكمل: "الجزء الحرج هو أنّك في حال أفرطت في الإنفاق في 2021، فإنّك ستُفرط في 2022، وذلك يعني أنّ لديك أفضليّة لموسم 2023".

وواصل حديثه بالقول: "في حال كانت مصادقتهم على الهيكل الخفيف هذا الحقيقة حقيقيّة، فبوسعهم استخدامه العام المقبل. هناك تتالٍ للأحداث التي يُمكنها التأثير على جميع البطولات الثلاث".