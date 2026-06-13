وولف: هاميلتون يُمثّل تهديدًا في برشلونة
اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّه لا يزال يتعامل بحذر مع التهديد الذي يمثّله لويس هاميلتون، مؤكدًا أنّ سائقه السابق سيكون أحد أبرز المنافسين في سباق جائزة برشلونة الكبرى بعد أدائه القوي في الحصّة التأهيلية.
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
جاءت تصريحات وولف لشبكة "سكاي سبورتس فورمولا 1" عقب تصفيات متقاربة للغاية، نجح خلالها سائق مرسيدس جورج راسل في تحقيق قطب الانطلاق الأول، بينما حلّ هاميلتون سائق فيراري في المركز الثاني أمام كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس الذي سينطلق من المركز الثالث.
وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بالقلق من سائقه السابق، قال وولف: "صديقي القديم... عندما شكّك البعض في ما إذا كان لا يزال يمتلك السرعة، كنت أقول دائمًا إنّه عندما يكون في الحالة الذهنية المناسبة وتناسبه السيارة، فإنّه يصبح منافسًا يجب أخذه بالحسبان".
وأضاف: "يجب أن تضعه ضمن حساباتك، وهذا ما فعله اليوم. لولا ذلك الخطأ الصغير جدًا في النهاية لكان أسرع منّا بعُشر ونصف الثانية".
وأشار مدير فريق مرسيدس إلى أنّ تآكل الإطارات قد يلعب دورًا حاسمًا في السباق، معربًا عن ثقته بأداء فريقه على المسافات الطويلة.
وقال: "أعتقد أنّ الأمور ستُحسم بناءً على تآكل الإطارات، وقد كنّا جيّدين للغاية على صعيد اللفات الطويلة يوم أمس، لكنّ كل شيء يعتمد على الانطلاقة".
وأكمل: "إذا كان لويس في المقدمة بعد الانطلاقة، فسيكون ذلك أمرًا صعبًا على الجميع، لذلك أنا متشوّق للغاية لمعرفة كيف ستسير الأمور".
وكان هاميلتون قد غادر صفوف مرسيدس، الفريق الذي حقق معه ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم للفورمولا 1، للانضمام إلى فيراري في موسم 2025.
وبعد موسم أول صعب مع فريق مارانيللو، نجح البريطاني في استعادة مستواه خلال موسم 2026، مستفيدًا من اللوائح الجديدة التي بدت أكثر ملاءمة لأسلوب قيادته.
وساعده حلوله ثانيًا في جائزة موناكو الكبرى، محققًا منصة التتويج الثالثة له هذا الموسم، على تجاوز زميله السابق راسل في ترتيب بطولة السائقين والصعود إلى المركز الثاني خلف كيمي أنتونيللي.
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