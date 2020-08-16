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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص

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وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص
من قبل:
, رئيس التحرير
16-08-2020

أشاد مدير فريق مرسيدس توتو وولف بالأداء الذي قدّمه سائقه لويس هاميلتون في سباق جائزة إسبانيا الكبرى حيث تمكّن البريطاني من تحقيق فوزه الرابع على التوالي على حلبة برشلونة.

بعد مشاكل الإطارات التي واجهت مرسيدس الأسبوع الماضي، تمكّنت السهام الفضية من قلب الصفحة السوداء وفتح أخرى أكثر إيجابية في إسبانيا من خلال سيطرة هاميلتون بشكلٍ كامل على مجريات السباق.

انطلق السائق البريطاني من الصدارة وتشبث بها من دون تهديدٍ يُذكر من قبل منافسه ماكس فيرشتابن، حيث تفوّق عليه بأكثر من 24 ثانية ليُحقّق فوزه الرابع في موسم 2020، ويُوسّع صدارته في ترتيب بطولة السائقين بفارق 37 نقطة عن الهولندي (132 نقطة مقابل 95).

كما كسر هاميلتون الرقم القياسي المُسجّل سابقًا باسم مايكل شوماخر من خلال صعوده إلى منصة التتويج في 156 جائزة كبرى.

هذا الأداء رسم ابتسامةً عريضة على محيا وولف الذي بدا سعيدًا للغاية خلال حديثه مع وسائل الإعلام "بإمكاني القول حاليًا بأنّ هاميلتون يقود في عالمه الخاص".

وأضاف "أكثر ما يسعدني هو أننا تمكّنا من التعافي من سيلفرستون والفوز بسباقٍ في نفس الظروف. الشكر إلى جميع المهندسين والعاملين في قسم الديناميكيات، فهذا يُظهر قوّة الفريق".

وأكمل "هاميلتو كان تحت السيطرة تمامًا. ولكن نقطة ضعف بوتاس تمثّلت في انطلاقته حيث لم يتمكّن من تجاوز فيرشتابن في نهاية السباق كون الإطارات اللّينة لم تعمل كما كان متوقعًا".

من جهته قال هاميلتون "كان عملاً شاقًا. الحرارة كانت جنونية. ركزّت في الحصول على انطلاقة مثالية وبعد ذلك إدارة الإطارات. أعتقد بأنّ إدارتها شكّل الفارق في النهاية. قام الفريق بعملٍ رائع".

واختتم "المنافسة أقرب بكثير ممّا يعتقده البعض في ترتيب بطولة السائقين. كنت في مكانٍ مختلف مع السيارة اليوم، إذ كان شعورًا جميلاً، أفضل ممّا شعرتُ به منذ فترةٍ طويلة".

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

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الكاتب خضر الراوي

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