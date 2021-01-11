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وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"

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وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن إمكانيات سائقه لويس هاميلتون تتعدى ما يُظهره على الحلبة في سباقات الفورمولا واحد، وذلك يتضمن عدم اعتقاده بأن "الكون يتمحور حوله".

قدم البريطاني بطل العالم سبع مرات ما بدا وكأنه أقوى مواسمه على الإطلاق في الفئة الملكة خلال 2020، حيث نجح بمعادلة الرقم القياسي بعدد الألقاب والذي كان حكراً على البارون الأحمر مايكل شوماخر.

لكنّ هيمنته على البطولة أثارت تساؤلات إن كان ذلك بسبب قوة سيارته أم بسبب مهاراته الفردية كسائق.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال دور هاميلتون في إنجازات مرسيدس، أوضح وولف أنه لا يمكن اعتبار الفريق أو السائق عاملاً منفرداً أكثر أهمية من غيره.

لكنه أشار إلى أن كونك سائق الصدارة أكثر بكثير من مجرد كونك سريعاً على الحلبة.

فقال: "المسألة ليست بُعداً واحداً فقط. لطالما كانت الفورمولا واحد تتمحور حول تواجد السائق الأفضل على متن أفضل سيارة".

وأردف: "السائق الأفضل يعني السائق الأسرع، والأكثر ذكاء. إنه الذي يفهم كيفية عمل ديناميكية الفريق، القدرات التقنية، وبالمقابل يرى نفسه ضمن الاتجاه المناسب مع المنظومة ككلّ، وليس كأنه مركزُ الكونُ وكل شيء يدور حوله".

وتابع: "بالمقابل، فإن المنظومة حول السائق لا بدّ أن تكون في أفضل حالاتها بهدف تقديم الأداء الأقصى الممكن. ذلك يعني النواحي الهندسية، التجارية، السياسية وكذلك التواصل، بهدف الإبقاء على سير الأمور بأفضل ما يمكن".

واسترسل: "لا يوجد في هذه الرياضة حلول سحرية، بعكس ما يعتقده الناس. إنها رياضة تعتمد على تحقيق تقدم طفيف متواصل، ولا بدّ من أن يكون كل شيء ضمن موقعه الصحيح".

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ويخوض كل من مرسيدس وهاميلتون حالياً محادثات حيال عقد جديد يربط البريطاني بالسهام الفضية للموسم المقبل، إذ انتهى عقده مع نهاية موسم 2020.

وبينما تشير التكهنات إلى تجديد شبه مؤكد، أكد وولف أنه لا يخشى على الإطلاق إقدام هاميلتون على اعتزال صادم كما فعل زميله السابق نيكو روزبرغ في 2016 بعد إحرازه اللقب.

"ذلك أمر لا يقلقني على الإطلاق، لأنني سأحترم وعلى الدوام قرارات لويس" قال وولف.

واختتم: "لكن في الوقت نفسه، نحن نتكلم كثيراً، وهناك شفافية كبيرة بيننا. أعتقد أن هناك المزيد من الإنجازات تنتظرنا لتحقيقها معاً".

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