وولف: هاميلتون يحتاج فقط "لقليل من الحظ" كي يجاري راسل

ترقى راسل إلى مرسيدس قادماً من ويليامز، وذلك كي يقود إلى جانب هاميلتون بديلاً عن فالتيري بوتاس الذي انتقل بدوره إلى ألفا روميو مع بداية الموسم.

وسرعان ما قدم صاحب الـ 24 عاماً أداءً جيداً للغاية ضمن صفوف مرسيدس، الفريق الذي يعرفه منذ عدة سنوات. لكن لم يتوقع الكثيرون بأن راسل قد يتفوق على هاميلتون في جميع السباقات ما عدا سباق واحد فقط حتى الآن، كما يتقدم عليه في التصفيات بواقع 3 إلى 4.

وبينما عانى هاميلتون في البداية مع السيارة، لكنه بدا أكثر ارتياحاً منذ برشلونة، حالما خفّت مشكلة الارتدادات التي لطالما أرّقت الفريق.

ويرى وولف أن الحظ العاثر الذي لحق بالنجم البريطانيّ منعه من مجاراة راسل.

في موناكو، خسر هاميلتون لصالح راسل في التصفيات بعد أن تأثرت لفته السريعة بالعلم الأحمر ولم ينجح في اكتساب المراكز خلال السباق على حلبة مشهورة باستحالة التجاوزات تقريباً.

ويأتي ذلك بعد احتكاك مع كيفن ماغنوسن سائق هاس في إسبانيا، إضافة إلى عدة مشاكل مماثلة في بدايات الموسم من بينها سيارة الأمان التي أثرت على استراتيجيته.

وحين سُئِل إن كان راسل قد تفوق على هاميلتون مما يبدو عليه الوضع الآن، رد وولف: "كلا، أعتقد أنه يمكننا رؤية سلسلة الحظ العاثر التي تعرض لها لويس. انظروا ما حصل في موناكو: علق مجدداً".

وتابع: "الاحتكاك مع إستيبان (أوكون) من ثم علق خلف فرناندو (ألونسو)، العلم الأحمر في التصفيات، أعتقد أن الحظ سيتبدل. حالما يخرج من سلسلة الحظ العاثر التي توقفه، سنرى وتيرته التي تماثل تماماً وتيرة جورج. خلال التجارب الحرة، يتناوبان على تسجيل الوتيرة الأسرع وذلك رائع".

واستكمل: "كما يعملان معاً على تحسين السيارة، لأن هذا ما نحتاجه حالياً".

لويس هاميلتون وجورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بعد المعاناة للتفوق على فرق مثل مكلارين وألفا روميو في وقت مبكر من الموسم، تبدو مرسيدس الآن أفضل البقية خلف ريد بُل وفيراري كثالث أسرع سيارة.

لكن وولف اعترف بأن "هذا الموقع الذي نحتله حالياً، لكننا لا نريده"، مع اقتراب جولة باكو.

وأضاف: "فريقنا الثالث على المسار، لهذا السبب فإن المراكز التي ننافس عليها هي الخامس والسادس. وهذا ليس الموقع الذي نريده. إنه موقع جيد لتسجيل النقاط على المدى الطويل، لكننا لا نريد البقاء فيه مطلقاً".

واختتم: "نريد أن نكون ضمن معركة المنافسة على الانتصارات، وهذه دروس هامة سنتعلمها كي نعزز من أدائنا على المدى الطويل".