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وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

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وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

يعتقد توتو وولف بأنّ تواجد لويس هاميلتون وجورج راسل ضمن ذات الفريق قد يوفّر لمرسيدس "رحلة جنونية" في المستقبل، وذلك عقب أداء الأخير في البحرين يوم أمس الأحد.

انتقل راسل بشكل مؤقت إلى صفوف مرسيدس لجائزة الصخير الكبرى بعد إعلان إصابة هاميلتون بفيروس كورونا، ليصعد من مقعده الاعتيادي لدى ويليامز.

وقد تأهّل راسل في الصخير بالمركز الثاني، بل وفرض سيطرته على معظم السباق، حيث تصدّر جائزة كبرى للمرة الأولى في مسيرته، وبدا في طريقه لتحقيق الفوز قبل أن يتسبب عطلًا في اللاسلكي بارتباك في صفوف منصة الصيانة وخلط في الإطارات بينه وبين زميله فالتيري بوتاس.

ولكن رُغم ذلك، تمكّن راسل من شق طريقه للعودة من المركز الخامس تحت سيارة الأمان، ليتواجد في المركز الثاني بالتوجه إلى المراحل الختامية من السباق، قبل أن يعاني من انثقاب في الإطار أرجعه إلى المركز التاسع في التصنيف النهائي.

وقد أصرّ وولف مدير فريق مرسيدس على أنّه لا يتم التعامل مع نهاية الأسبوع كتصفيات بين راسل وبوتاس على مزاملة هاميلتون في 2022.

لكنّ أداء صاحب الـ 22 عامًا أكسبه إشادة واسعة في عالم الفورمولا واحد، ليُضيف ذلك إلى المطالبات المتزايدة بأن ينتقل يومًا ما إلى مقعد أساسي في صفوف مرسيدس.

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك طريقة بأن يتمكّن راسل من الحصول على مقعد في مرسيدس الموسم المُقبل، نفى وولف تلك الفكرة، لكنّه تأمّل ما قد تبدو عليه شراكة مستقبلية بينه وبين هاميلتون.

فقال: "إنه سائق لويليامز، فقد وقّع معهم وتشكيلتنا تتألف من فالتيري ولويس. لذلك لا أرى ذلك وضعًا واقعيًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "لكن بمقدوري تفهّم أنه سيكون من المثير للاهتمام أن يتواجد جورج ولويس في ذات الفريق، وربما تكون تشكّل تلك رحلة جنونية بعض الشيء بالنسبة لنا جميعًا. ربما قد يحدث ذلك في المستقبل".

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في المقابل، أوضح وولف بأنّ أداء راسل سيمنح ويليامز مرجعًا أكبر لتأدياته مع الفريق، لكنّ غير متأكد مما سيحمله المستقبل لما بعد نهاية العقد الحالي بين الطرفين في 2021.

فقال: "لطالما كان جورج سائقًا لمرسيدس، وهو يقود لصالح ويليامز الآن، حيث أعتقد أن بوسعهم أن يكونوا فخورين بما قام به اليوم. كما سيعرفون الآن بأنّ أزمنته في ويليامز هي المعيار على الأرجح".

وبالرُغم من إحباطه لخسارة راسل للفوز، شدّد وولف على أنه لا يجب اعتبار اليوم حزينًا، ولكن عوضًا عن ذلك، كان ذلك يومًا تأكّدت فيه قدرات سائقه الشاب.

فقال: "هذا ليس يومًا حزينًا.هذا يوم عرفنا فيه كفريق، بأن جورج راسل سيكون سائقًا يُعتمد عليه في يوم ما في المستقبل. حيث أنّ لديه كل القدرات والعناصر التي يحتاجها أي نجم، أي نجم مستقبلي".

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