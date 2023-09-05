وولف: هاميلتون مميز بين سائقي الفورمولا واحد بنزاهته حيال أخطائه

ارتكب هاميلتون خطأ خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد حيث ارتطم بسيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري خلال المنافسة على المركز.

وأدت الحادثة لتضرر سيارة بياستري ما أجبره للدخول إلى منصة الصيانة ما كلفه خسارة مراكز النقاط، بينما تلقى هاميلتون عقوبة 5 ثوانٍ.

وشرح بطل العالم سبع مرات لفريقه عبر اللاسلكي أن بياستري كان في النقطة العمياء لديه أثناء دخول المنعطف، حيث لم يدرك في البداية كيف حصلت الحادثة.

لكن بعد أن رأى ما حصل في لقطات الإعادة، ذهب هاميلتون للاعتذار من بياستري بعد أن أدرك أن ذلك كان خطأه.

وبالنسبة إلى وولف، فإن النضج بطريقة تعامل هاميلتون إزاء أخطائه يمثل خصلة تميزه عن غيره من السائقين.

فقال: "إنها أخلاق رياضية رفيعة، فهو الوحيد الذي أراه يعترف ويقول: ’لقد كان ذلك خطئي’".

وأكمل: "تكلمنا سوية قبل أن يقول: ’أعتقد أنني أنا المُلام’. مثل هذه الأخلاق الرياضية تدفعك لاحترامه، بينما (السائقون) الآخرون يشتكون ويتذمرون على الدوام لمحاولة تفادي العقوبة".

ورغم أن الحادثة كانت خطأ هاميلتون، لكن وولف ليس مستاء من ذلك.

فقال: "كان ذلك خطأ. أعتقد أن عقوبة الثواني الخمس محقة. مثل هذه الأمور تحصل. من الصعب التنفس والسعي لإكمال التجاوزات هنا".

من جهته أكد هاميلتون أنه قرر الاعتذار مباشرة حالما شعر أن الحادثة كانت خطأه.

حيث قال: "لقد اعتذرت لأنه من الواضح أن ذلك كان خطئي. لكنه لم يكن مقصوداً".

وأكمل: "لقد اقتربت منه وأخطأتُ في الحكم على الفارق بيننا وارتطمت به. قد يحصل ذلك في أي وقت. لكنني أدركت أنه خطئي".

واختتم: "أردتُ التأكيد له على أن الخطأ لم يكن مقصوداً. وهذا ما يقوم به النبلاء، أليس كذلك؟".

وكان بياستري قد تعرض لاحتكاك مع زميله لاندو نوريس وكذلك مع ليام لاوسون سائق ألفا تاوري خلال سباق مونزا الحماسي، حيث أكد أنه قبل اعتذار هاميلتون.