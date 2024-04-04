جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

وولف: هاميلتون "ليس منشغلًا" بأداء فيراري الحالي

قال توتو وولف أن لويس هاميلتون "ليس منشغلًا" بالتقدّم الذي يحققه فريقه المستقبلي فيراري وسط تواصل معاناة مرسيدس في حقبة القوانين الحالية.

بدت فيراري وكأنها قد تخلصت من مشاكل سابقة، مثل توقفاتها البطيئة وقراراتها الاستراتيجية السيئة، والتي ألقت بظلالها على أداء ونتائج الفريق في المواسم الأخيرة. 

إذ ومع التركيز الناجح على تحسين وتيرة السباق لموسم 2024، بات الحصان الجامح أقرب إلى ريد بُل من أي وقت مضى قبل تحقيق الثنائية في جائزة أستراليا الكبرى.

في هذه الأثناء، تخوض مرسيدس موسم المعاناة الثالث ضمن حقبة المؤثرات الأرضية، حيث بدا أداء سيارة دبليو 15 متذبذبًا حتى الآن، على غرار سابقاتها، فيما شهد آخر فصول المعاناة انسحابًا مزدوجًا للسهام الفضية في ملبورن، على إثر عطل ضمن وحدة طاقة هاميلتون وحادث لجورج راسل.

وبالرُغم من رحيل هاميلتون عن العلامة الألمانية نهاية الموسم الجاري ليزامل شارل لوكلير ضمن صفوف فيراري، لكن وولف أوضح بأن بطل العالم سبع مرات "ليس منشغلًا" بأداء فريقه المستقبلي في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً:
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

الصورة من قبل: شميم فهذ

وعند سؤاله عن كيفية تأقلم سائقيه مع المعاناة الحالية لمرسيدس، أكّد وولف أن كليهما في أعلى درجات التركيز وأن هاميلتون "في أفضل وضع ممكن" بالنظر إلى الظروف الحالية.

فقال: "أعتقد بأن السائقين في أعلى درجات التركيز ضمن الوضع الحالي، لا سيما وأن لويس في أفضل حالة ممكنة".

وأضاف: "إنه بطبيعة الحال ضمن وضع يشعر فيه من ناحية بإحباط كبير من عدم تمكن الفريق من تجاوز التراجع الحالي".

وأكمل: "بينما يرى من ناحية أخرى تقدمًا في المعسكر الموازي. لكن تلك ليست أولويته الأساسية حاليًا".

وتابع: "جورج مقاتل ومتماسك ويتمتع بتركيز كبير تجاه محاولة التقدم، كما أنه يعلم بأن ذلك هو مكانه". 

واختتم: "لهذا علينا العمل من أجل الوصول لحلول".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق مكلارين تكشف عن أول كسوة لونية جديدة لهذا الموسم في اليابان

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
هاميلتون: سيارة مرسيدس في أفضل حالاتها منذ بداية الموسم

هاميلتون: سيارة مرسيدس في أفضل حالاتها منذ بداية الموسم

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هاميلتون: سيارة مرسيدس في أفضل حالاتها منذ بداية الموسم
بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان

بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
فيراري
More from
فيراري
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان

فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان
ساينز: حان الوقت "لتسريع" محادثات مقعدي لموسم 2025

ساينز: حان الوقت "لتسريع" محادثات مقعدي لموسم 2025

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
ساينز: حان الوقت "لتسريع" محادثات مقعدي لموسم 2025
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد

عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد

F1 فورمولا 1
عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد
لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا

لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا
سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان

سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان
بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة

بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط