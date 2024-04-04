وولف: هاميلتون "ليس منشغلًا" بأداء فيراري الحالي

بدت فيراري وكأنها قد تخلصت من مشاكل سابقة، مثل توقفاتها البطيئة وقراراتها الاستراتيجية السيئة، والتي ألقت بظلالها على أداء ونتائج الفريق في المواسم الأخيرة.

إذ ومع التركيز الناجح على تحسين وتيرة السباق لموسم 2024، بات الحصان الجامح أقرب إلى ريد بُل من أي وقت مضى قبل تحقيق الثنائية في جائزة أستراليا الكبرى.

في هذه الأثناء، تخوض مرسيدس موسم المعاناة الثالث ضمن حقبة المؤثرات الأرضية، حيث بدا أداء سيارة دبليو 15 متذبذبًا حتى الآن، على غرار سابقاتها، فيما شهد آخر فصول المعاناة انسحابًا مزدوجًا للسهام الفضية في ملبورن، على إثر عطل ضمن وحدة طاقة هاميلتون وحادث لجورج راسل.

وبالرُغم من رحيل هاميلتون عن العلامة الألمانية نهاية الموسم الجاري ليزامل شارل لوكلير ضمن صفوف فيراري، لكن وولف أوضح بأن بطل العالم سبع مرات "ليس منشغلًا" بأداء فريقه المستقبلي في الوقت الحالي.

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس الصورة من قبل: شميم فهذ

وعند سؤاله عن كيفية تأقلم سائقيه مع المعاناة الحالية لمرسيدس، أكّد وولف أن كليهما في أعلى درجات التركيز وأن هاميلتون "في أفضل وضع ممكن" بالنظر إلى الظروف الحالية.

فقال: "أعتقد بأن السائقين في أعلى درجات التركيز ضمن الوضع الحالي، لا سيما وأن لويس في أفضل حالة ممكنة".

وأضاف: "إنه بطبيعة الحال ضمن وضع يشعر فيه من ناحية بإحباط كبير من عدم تمكن الفريق من تجاوز التراجع الحالي".

وأكمل: "بينما يرى من ناحية أخرى تقدمًا في المعسكر الموازي. لكن تلك ليست أولويته الأساسية حاليًا".

وتابع: "جورج مقاتل ومتماسك ويتمتع بتركيز كبير تجاه محاولة التقدم، كما أنه يعلم بأن ذلك هو مكانه".

واختتم: "لهذا علينا العمل من أجل الوصول لحلول".