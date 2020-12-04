وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة

جاءت نتيجة تحليل هاميلتون إيجابيّة يوم الإثنين بعد معاناته من بعض الأعراض الخفيفة، وهو ما أدى إلى استبعاده من المشاركة في جائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

ولا يعتقد وولف أنّ هاميلتون سيُمضي الكثير من الوقت في متابعة ما يحدث على المسار في البحرين نهاية هذا الأسبوع، قائلًا أنّ تركيزه منصبًا على التعافي.

وقال: "أولويّته هي استعادة عافيته. لست متأكّدًا من أنّه سيُتابع تفاصيل ما يحدث على المسار. إن كنت في فراشك ولست على ما يرام، فإنّ التسابق يُصبح أمرًا ثانويًا".

وقال وولف أنّ الأيّام الأولى إثر التحليل الإيجابيّة كانت "حرجة"، لكنّ الأعراض التي يُعاني منها هاميلتون كانت "خفيفة نسبيًا".

ويُعتقد بأنّ العدوى جاءت خلال رحلة إلى دبيب قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي في البحرين من أجل تمضية بعض الوقت مع عائلته التي جاءت تحاليل جميع أفرادها سلبيّة.

وعندما سُئل إن كان هاميلتون قد طلب الموافقة للسفر إلى دبي، وإن كان يشعر بالضغط حيال عدم تواجد سائقه في هذا السباق، أرجع هاميلتون ما حدث إلى الحظّ السيّئ بالنظر إلى الاحتياطات التي كان البريطاني يتّبعها.

وقال وولف: "لا يحتاج لويس للحصول على أيّ موافقة. يقود ما يشاء، ويقفز من أيّ طائرة أراد، كونه يعلم الأفضل له. إنّه رجلٌ بالغ ولم تكن هذه مشكلة مطلقًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الإصابة بالعدوى ليست واضحة. لو سألتم ماريو إيزولا كيف أُصيب فلن يعلم على الأرجح. كان يحمي نفسه كثيرًا ومن ثمّ جاءت رحلة دبي، وكان يرتدي الكمامة طوال الوقت ومن ثمّ عاد بفيروس كورونا. تحدث هذه الأشياء".

ويحتاج هاميلتون للبقاء في العزل الذاتي لـ 10 أيّام في البحرين، وهو ما يزيد من ضبابيّة قدرته على التسابق في جائزة أبوظبي الكبرى نهاية الأسبوع المقبل.

وفي حين أنّ وولف شعر بأنّه من الممكن أن يعود هاميلتون في الوقت المناسب للتسابق في أبوظبي، فإنّه قال أنّه لا يزال من غير الواضح متى سيعود التحليل سلبيًا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت إصابة هاميلتون بالفيروس ستُبطئ المفاوضات بشأن تجديد عقده، قال وولف أنّ المحادثات ستتوقّف إلى أن يستعيد كامل لياقته.