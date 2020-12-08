وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

اختفى هاميلتون عن الأنظار منذ ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم الإثنين الماضي إثر جائزة البحرين الكبرى، ولم يتمّ إفصاح الكثير بشأن حالته.

وكجزء من بروتوكولات البحرين لمجابهة فيروس كورونا، فإنّ على البريطاني البقاء في حالة عزلٍ ذاتي لـ 10 أيّام على الأقلّ في المملكة قبل السماح له بالسفر إلى أبوظبي.

وبالرغم من أنّ هاميلتون لم يكشف أيّة تفاصيل حيال تحسّن حالته، قدّم وولف بعض المعلومات حول ما يمرّ به بطل العالم، حيث أشار إلى أنّه لا يستمتع ببقائه معزولًا في الفندق.

"إنّه يمرّ بوضعٍ صعب" قال وولف خلال حدثٍ إعلاميّ استضافته قناة "سكاي الألمانيّة".

وأضاف: "وإن لم تكن في منزلك وإنّما عالق في غرفة فندق، فذلك غير جيّد بشكلٍ طبيعي".

وسيحتاج هاميلتون لاجتياز تحليل سلبي في البحرين وكذلك أبوظبي قبل أن يحصل على أيّ أملٍ بالعودة إلى البادوك، لكنّ وولف متفائلٌ بوجود وقتٍ كافٍ لحدوث ذلك.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّه يسير على الدرب الصحيح. في حال كانت توقّعات الأطبّاء صحيحة، فقد يكون بوسعه تقديم تحليل سلبيّ يوم الخميس أو الجمعة".

كما أنّ فرض قيودٍ صارمة في أبوظبي نهاية هذا الأسبوع، حيث تتواجد الفورمولا واحد بأكملها في فقاعة مغلقة، سيزيد من التعقيدات اللوجيستيّة لسفر هاميلتون.

وفي حين أنّ 10 أيّام من العزل في البحرين و48 ساعة إضافيّة من العزل في أبوظب قد تُصعّبان مشاركة هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى، فإنّه ليس من المستحيل أن يتمّ تسريع حصوله على موافقة حكوميّة في حال عودة تحليله سلبيًا.

وقال وولف أنّه كان من الواضح أنّ هاميلتون ليس سعيدًا على الإطلاق حيال وضعه، وذلك في ظلّ بقائه محجوزًا في الفندق بعيدًا عن منزله.

وقال: "إن كان هناك سائقٌ يافعٌ صاعد يجلس في سيارتك التي فزت بها ببطولة العالم، فبالطبع فإنّ جميع هذه العوامل لا تُساهم في منحك فرحة أو مزاجًا رائعًا في غرفتك في الفندق".