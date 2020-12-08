فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

المشاركات
التعليقات
وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد أنّ لويس هاميلتون "يسير على الطريق الصحيح" للعودة إلى بطولة العالم للفورمولا واحد في أبوظبي، لكنّه اعترف بأنّ البريطاني في وضعٍ "صعب".

اختفى هاميلتون عن الأنظار منذ ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم الإثنين الماضي إثر جائزة البحرين الكبرى، ولم يتمّ إفصاح الكثير بشأن حالته.

وكجزء من بروتوكولات البحرين لمجابهة فيروس كورونا، فإنّ على البريطاني البقاء في حالة عزلٍ ذاتي لـ 10 أيّام على الأقلّ في المملكة قبل السماح له بالسفر إلى أبوظبي.

وبالرغم من أنّ هاميلتون لم يكشف أيّة تفاصيل حيال تحسّن حالته، قدّم وولف بعض المعلومات حول ما يمرّ به بطل العالم، حيث أشار إلى أنّه لا يستمتع ببقائه معزولًا في الفندق.

"إنّه يمرّ بوضعٍ صعب" قال وولف خلال حدثٍ إعلاميّ استضافته قناة "سكاي الألمانيّة".

وأضاف: "وإن لم تكن في منزلك وإنّما عالق في غرفة فندق، فذلك غير جيّد بشكلٍ طبيعي".

وسيحتاج هاميلتون لاجتياز تحليل سلبي في البحرين وكذلك أبوظبي قبل أن يحصل على أيّ أملٍ بالعودة إلى البادوك، لكنّ وولف متفائلٌ بوجود وقتٍ كافٍ لحدوث ذلك.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّه يسير على الدرب الصحيح. في حال كانت توقّعات الأطبّاء صحيحة، فقد يكون بوسعه تقديم تحليل سلبيّ يوم الخميس أو الجمعة".

كما أنّ فرض قيودٍ صارمة في أبوظبي نهاية هذا الأسبوع، حيث تتواجد الفورمولا واحد بأكملها في فقاعة مغلقة، سيزيد من التعقيدات اللوجيستيّة لسفر هاميلتون.

وفي حين أنّ 10 أيّام من العزل في البحرين و48 ساعة إضافيّة من العزل في أبوظب قد تُصعّبان مشاركة هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى، فإنّه ليس من المستحيل أن يتمّ تسريع حصوله على موافقة حكوميّة في حال عودة تحليله سلبيًا.

وقال وولف أنّه كان من الواضح أنّ هاميلتون ليس سعيدًا على الإطلاق حيال وضعه، وذلك في ظلّ بقائه محجوزًا في الفندق بعيدًا عن منزله.

وقال: "إن كان هناك سائقٌ يافعٌ صاعد يجلس في سيارتك التي فزت بها ببطولة العالم، فبالطبع فإنّ جميع هذه العوامل لا تُساهم في منحك فرحة أو مزاجًا رائعًا في غرفتك في الفندق".

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل

المقال السابق

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل

أوجييه يحسم لقبه السابع في الـ "دبليو آر سي" في مونزا
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أوجييه يحسم لقبه السابع في الـ "دبليو آر سي" في مونزا

هاميلتون في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للمشاركة في جائزة أبوظبي الختامية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للمشاركة في جائزة أبوظبي الختامية

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

فيرشتابن يصف حركة لوكلير في اللفة الأولى لسباق الصخير "بالمتهورة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يصف حركة لوكلير في اللفة الأولى لسباق الصخير "بالمتهورة"

راسل لا زال يخطئ عند الضغط على الأزرار في سيارة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل لا زال يخطئ عند الضغط على الأزرار في سيارة مرسيدس

أحدث الأخبار

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى

بيريز: وضعي الحالي يُثبت أن الفورمولا واحد لا تمتلك أفضل السائقين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: وضعي الحالي يُثبت أن الفورمولا واحد لا تمتلك أفضل السائقين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

2
فورمولا 1

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل

14س
3
دبليو آر سي

أوجييه يحسم لقبه السابع في الـ "دبليو آر سي" في مونزا

4
فورمولا 1

هاميلتون في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للمشاركة في جائزة أبوظبي الختامية

21س
5
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى

18س

أحدث الأخبار

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي
فورمولا 1

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل
فورمولا 1

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى

بيريز: وضعي الحالي يُثبت أن الفورمولا واحد لا تمتلك أفضل السائقين
فورمولا 1

بيريز: وضعي الحالي يُثبت أن الفورمولا واحد لا تمتلك أفضل السائقين

سترول: خطأ مخرج خط الحظائر كلّفني الفوز في الصخير
فورمولا 1

سترول: خطأ مخرج خط الحظائر كلّفني الفوز في الصخير

أحدث ملفات الفيديو

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين 03:51
فورمولا 1
05-12-2020

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1
04-12-2020

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1
04-12-2020

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى 07:41
فورمولا 1
04-12-2020

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى 06:32
فورمولا 1
04-12-2020

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.