على ضوء الجدل الذي أحاط بسباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم 2021، وخسارة هاميلتون اللقب في اللفة الأخيرة بسبب تطبيق "مشكوك فيه" لقوانين سيارة الأمان، غاب بطل العالم سبع مرات عن الأضواء لفترة مطوّلة.

وكان وولف قد لمح خلال الفترة الشتوية إلى أنّه لا ضمانة لعودة هاميلتون "المستاء" إلى المنافسات حيث بدأت التكهنات تحيط بمستقبله في الفورمولا واحد.

لكن ومع ظهور هاميلتون ضمن حدث الكشف عن سيارة فريقه الجديدة في سيلفرستون، صرح وولف بأن الوقت الذي أمضاه البريطاني بعيداً عن الفورمولا واحد ساعده على شحذ همته كسائق.

فقال: "أعتقد أن ما قام به صواب تماماً، الابتعاد عن جدل الفورمولا واحد، وعن الظهور العلنيّ".

وأكمل: "عاد بذهنية رائعة. إنه يتحلى بالإيجابية والتصميم. مرة أخرى، كل ما تعرض له سيجعله أكثر قوة. وكما قال، لقد عاد بوضع الهجوم الكامل".

مرسيدس دبليو13 تصوير: مرسيدس

بالمقابل، يرى وولف أن هاميلتون في وضع يماثل ما كان عليه خلال جائزة البرازيل الكبرى عندما لم يترك ما حصل في التصفيات يؤثر عليه، بل ردّ بتحقيق فوز مذهل.

فقال: "بالتأكيد شطب نتيجته في تصفيات البرازيل أنشأ وضعاً ازداد فيه تصميمه للردّ، وكان رده على المسار مذهلاً".

وتابع: "منذ ذلك الحين لم يلتفت خلفه. لقد حطّم المنافسين في كل سباقٍ حتى نهاية الموسم".

واسترسل: "كذلك في سباق أبوظبي، أعتقد أن العراقيل التي واجهته جعلته أكثر قوة، وأكثر صلابة وتصميماً. هذا هو حالهُ الآن، وهذه هي حالة الفريق كله كذلك".

وبالرغم من عدم الوضوح حيال مستقبل هاميلتون بعد سباق أبوظبي، لكن وولف أكد أنه لم يشكك مطلقاً في عودة نجم الفريق إلى المنافسات.

فقال: "لم أكن قلقاً على الإطلاق حيال عدم عودته".

وأكمل: "ضمن الفريق كنا نعلم أنه بحاجة لبعض الوقت لمراجعة ما حصل وفهم كيفية العودة بأفضل شكل ممكن من الناحية الذهنية".

واختتم: "من جانبنا لم يكن هناك قلق حيال عدم عودته".