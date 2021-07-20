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وولف: هاميلتون "ذو الأخلاق الرياضية" مناقض تماماً لصورة "السائق القذر"

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن سائقه لويس هاميلتون مناقض تماماً لمفهوم السائق "الوسخ" أو "القذر"، بالرغم من الانتقادات التي طالته بعد الحادثة المثيرة للجدل مع ماكس فيرشتابن في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

وولف: هاميلتون "ذو الأخلاق الرياضية" مناقض تماماً لصورة "السائق القذر"

أشعلت حادثة هاميلتون وفيرشتابن موجات متلاحقة من الجدل بعد أن تسببت بانسحاب الهولندي سائق ريد بُل من السباق، ومن ثم فوز هاميلتون به.

وأشار هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات بعد الحادثة إلى ضرورة معاقبة هاميلتون بالحرمان من سباق نظراً لقيادته "المتهورة وغير المسؤولة".

لكن وولف نفى تلك التعليقات والانتقادات من ريد بُل حيال أسلوب قيادة هاميلتون، مؤكداً أنه لا يرى أية مشكلة في الطريقة التي يقود بها بطل العالم.

فقال: "الجميع يحق له التعبير عن رأيه، لا مشكلة في ذلك. ولدى الجميع انحيازٌ لطرف معين في حادثة مثل هذه".

ويرى وولف أن هاميلتون قد أظهر بالفعل لمحات ضمن مسيرته المهنية تُثبت أخلاقه الرياضية كسائق محترف.

فقال: "عندما تسمع تعليقات حيال قيادته والحادثة، إن لويس على النقيض تماماً من مفهوم السائق الوسخ أو القذر إن صحّ التعبير".

وأكمل: "أعتقد أنه رياضي محترف ذو أخلاق رياضية. لم نرَ أية حادثة كبيرة بسببه. لهذا السبب هو قادر على ضبط سلوكه. وقد رأينا ذلك، إذ لم تزعجه هذه الحادثة".

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وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد عبر عن غضبه مما جرى، مشيراً إلى المخاطر التي نتجت عن الحادثة.

فقال: "بالطبع كانت سلامة السائق في خطر. أعتقد أن التحرك ضمن ذلك المنعطف - كل سائق سباقات يعرف ذلك - لهو مخاطرة كبيرة جداً جداً. لا أحد يدفع بإطاره من الجهة الداخلية بهذه الطريقة، من دون التسبب بعواقب كارثية".

وأكمل: "كنا محظوظين حقاً بوقوع أضرار مادية فقط، بعد حادثة بقوة 51 جي، ومن دون تضرر أي شخص. وهذا ما يجعلني غاضباً حقاً. غياب الحُكم الصحيح أو الحكم بشكل خاطئ على الوضع في حركة كهذه. لحسن الحظ لم يتعرض أحد للأذى. وقد كان بالإمكان أن تسير الأمور في منحى أكثر سوءاً بكثير، وعقوبة عشر ثوانٍ تبدو تافهة".

وأضاف: "أعتقد أن هاميلتون سلك المسار العريض ضمن المنعطف لأن سرعته كانت أعلى من اللازم".

واختتم: "بالنسبة لبطل عالم مع سبعة ألقاب، هذا خطأ هواة، وخطأ غير مقبول. لقد كنا محظوظين جداً جداً لأن أحداً لم يتعرض لأذية خطيرة".

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