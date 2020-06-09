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وولف: نظام إعاقة التطوير الانسيابيّ لا يضر بأداء فريق مرسيدس

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وولف: نظام إعاقة التطوير الانسيابيّ لا يضر بأداء فريق مرسيدس
09-06-2020

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة قبلت اعتماد القيود المفروضة على الاختبارات الانسيابيّة لموسم 2022 كأوّل شكلٍ من أشكل "الإعاقة بسبب النجاح" في الرياضة، معتبرًا ذلك أخفّ بكثير من مقاربة سباقات التصفيات ذات شبكة الانطلاق المعكوسة.

تمّ تعديل قوانين قيود الاختبارات الانسيابيّة بمنحى تنازلي يوفّر ساعات اختبارٍ أقلّ في نفق الهواء وأنظمة الموائع الحسابيّة "سي.اف.دي" للفريق الأفضل في بطولة العام الأسبق، بينما تزداد تلك الساعات للفرق الأقرب إلى أسفل الترتيب.

وقال وولف أنّ مرسيدس قبلت ذلك التغيير كونه صُمّم لمساعدة تقريب أداء السيارات على المدى البعيد، ولم يكن بمثابة معوّقٍ خاص للفريق الفائز.

"أنا من مناصري الاستحقاق في الفورمولا واحد، أفضل سائقٍ في أفضل سيارة يجب أن يفوز" قال وولف عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لهذا السبب لم تعتمد الفورمولا واحد أيّة حيل مُصطنعة مثلما يحدث في الرياضات الأخرى التي أضاف فيها المسؤولون عن العرض مكوّنات أخرى ميّعت جودة الرياضة".

وتابع: "أكره أيّ شكلٍ من أشكال موازنة الأداء. تُصبح ألعابًا سياسيّة وبطولة عالم سياسيّة، ولا مكان لذلك في الفورمولا واحد".

وأردف: "ما قدّمناه من خلال قيود الاختبارات الانسيابيّة هو إمكانيّة السماح لفريق من الخلف بالتقدّم ببطء على صعيد مجال التطوير نحو فرق المقدّمة".

وأكمل: "إنّها نسبة صغيرة كلّ عام، لذا لن تُحدث فارقًا ضخمًا بين عامٍ وآخر، لكنّها ستؤدّي إلى موازنة أداء الفرق بعد بضعة أعوام".

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وأشار وولف إلى أنّ حتّى فريقًا مثل مرسيدس قد يستفيد من هذا القانون لو خسر موقعه الرياديّ.

وقال: "أعتقد بأنّك إن لم تعد جيّدًا بما فيه الكفاية للفوز بعد الآن، فإنّك ستحصل على فرصة مكافئة. تكون في المركز الثاني أو الثالث، ولديك مجالٌ أوسع للتطوير بالمقارنة مع بطل العالم".

واختتم: "أعتقد بأنّ هذه القيود جاءت بتعديل بسيط، وليست بمثابة ضربة موجعة. كانت شبكات الانطلاق المعكوسة لتمثّل ضربة موجعة".

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