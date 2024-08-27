وولف: ندمت كثيرًا على عدم الاتّصال بفيرستابن في 2021

قدّم مدير فريق مرسيدس حوارًا واسعًا تحدّث فيه عن علاقته مع ماكس فيرستابن ووالده على إثر محاولاته المتكرّرة للتعاقد مع بطل العالم للفورمولا 1.

قال توتو وولف أنّ علاقته بماكس في أفضل مستوياتها، وذلك بالرغم من فشله في خطف بطل العالم من ريد بُل.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الجمعة كيف واصل وولف عقد محادثات مع يوس فيرستابن ورايموند فيرمولن مدير أعماله هذا الصيف في ظلّ رفضه فقدان الأمل في التعاقد مع فيرستابن ليُصبح خليفة لويس هاميلتون في السهام الفضيّة.

وربّما يعود سعي وولف المستمرّ وراء فيرستابن نتيجة إحباطه حيال التفريط في منحه موقعًا في مرسيدس في 2014 عندما بدأ الفريق سلسلة نجاحاته واختار الحفاظ على نيكو روزبرغ وهاميلتون قبل أن يعتزل الأوّل بعد عامين إثر تحقيقه اللقب.

لكنّ علاقة فيرستابن ووولف لم تكن سلسة طوال الوقت، خاصة في 2021 عندما أحرز فيرستابن اللقب في ظروف مثيرة للجدل في السباق الأخيرة في أبو ظبي.

لكن ضمن موسمٍ متقلّب، قال وولف أنّ هناك عاملًا آخر أحدث شرخًا في علاقتهما، وذلك ضمن جائزة بريطانيا الكبرى عندما وقع الحادث بين هاميلتون وفيرستابن في اللفّة الافتتاحيّة، ما تسبّب في توجّه الهولندي إلى المستشفى في الوقت الذي حقّق فيه البريطاني الفوز.

وقال: "تربطني علاقة جيّدة بيوس طوال حياتي، ربّما لأنّنا متشابهان. أعتقد بأنّ لدينا علاقة جيّدة جدًا منذ أن أصبح ماكس على الرادار، ويتسابق في فئات المقعد الأحادي".

وأضاف: "ربّما كان اجتماعنا في غرفة المعيشة في فيينا (قبل أن يُوافق فيرستابن على الانضمام إلى تورو روسو لموسم 2015) الاجتماع الكبير الأوّل الذي خاضوه بشأن الفورمولا 1. ودائمًا ما أدركنا كيف يجب أن تعمل الأمور لصالحهم وصالحنا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ احترامنا لبعضنا البعض بقي قائمًا دائمًا. واجهنا فترة بعد سيلفرستون. أثّر ذلك الموسم علينا جميعًا. كان محتدمًا جدًا، وشعر كلٌ منّا بأنّ الأمور ليست مناسبة. سارت الأمور على نحوٍ خاطئ عندما ارتكبت خطأ في سيلفرستون، لم أتّصل بيوس في ذات اليوم، وهو ما كان عليّ فعله لكنّني لم أتّصل به لأنّنا كنّا غاضبين جدًا حيال الوضع بأكمله".

ثمّ تابع: "كما أنّني أُخبرت في خطّ الحظائر أنّ ماكس بخير ولا يوجد شيء. عوّلت بشكلٍ ما على المعلومات عوضًا عن الاتّصال بيوس على الهاتف مثلما كنت أفعل في الأعوام السابقة وأطمئن على حالة ماكس، لأنّ لديّ طفلًا في الكارتينغ، وأعلم ما يكون عليه الشعور كأب عندما يحدث أمرٌ مماثل".

وأردف: "ومن الواضح أنّ الكارثة جاءت في أبو ظبي بعد ذلك، لم نكن في موقعٍ جيّدٍ في السباقات التي قبلها، لكنّنا عدنا في العامين الأخيرين إلى الوضع الجيّد الذي كنّا عليه في البداية".