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وولف: نحن نسير ضمن وجهة مشجعة لإكمال نصف الموسم الأول بشكل قوي

قال توتو وولف أن فريقه مرسيدس يسير ضمن وجهة إيجابية ويرغب بإكمال النصف الأول من الموسم على نحوٍ قوي.

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

بعد أن حققت نتائج ثابتة في النصف الأول من الموسم، بات لدى مرسيدس 5 منصات تتويج وانتصارين في الجولات الخمس الأخيرة فقط.

وقد أشار وولف مدير الفريق إلى أن العلامة الألمانية تتحرك في سكة إيجابية قبيل انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، كما تريد السهام الفضية الحفاظ على هذا الزخم وإتمام النصف الأول من الموسم بشكل قوي.

وتعقيبًا منه على أداء الفريق في الجولات الأخيرة وقُبيل انطلاق آخرها قبل العطلة الصيفية، قال وولف: "ندخل الأسبوع الأخير قبل العطلة الصيفية ولدينا منصة تتويج في 5 سباقات على التوالي".

وأضاف: "نريد مواصلة هذا الزخم وإكمال النصف الأول من الموسم بقوة. نتحرك في اتجاه إيجابي وذلك مشجع للغاية".

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وتابع: "المنافسة متقاربة للغاية بين فرق الصدارة، ولهذا علينا تقديم أفضل ما لدينا لنكون جزءًا من تلك المعركة حتى لو كنا نفتقر لبعض السرعة مقارنة بمنافسينا، فعلينا مواصلة استخلاص الأداء من السيارة".

وأكمل: "لم يكن الوضع سهلًا علينا في المجر، حيث تأخرنا في التصفيات وتعيّن علينا بذل مجهود أكبر يوم الأحد. ولهذا كانت منصة التتويج رقم 200 للويس بمثابة إنجاز رائع".

واختتم: "من الجيد رؤية الخطوات التي حققناها ضمن الأجواء الحارة، ولكن ما يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به. سبا تمثل تحديًا مختلفًا عن بودابست، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف ستؤدي سيارة دبليو15 في مواجهة منافساتها ضمن أجواء أبرد وعلى مسار عالي السرعة".

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