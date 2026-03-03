تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

وولف: موازين القوى في الفورمولا 1 قد تتغير خلال 6 أشهر

أكد توتو وولف أن الفرق التي قد تبدأ متأخرة في الحقبة الجديدة يمكنها تحقيق قفزة كبيرة بسرعة، مستشهدًا بمكلارين كمثال على فريق "نهض كطائر الفينيق" في 2023.

منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: جو بورتلوك

بحلول نهاية موسم 2025، كان الفارق بين كامل شبكة الانطلاق يقارب ثانية واحدة فقط، ما يعكس مدى التنافسية العالية في الفورمولا 1 الحديثة.

وأوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن حتى فرق وسط الترتيب يمكنها أن تنافس في المقدمة خلال ستة أشهر فقط مع بداية حقبة جديدة من القوانين.

حيث قال: "بالطبع تكتسب الخبرة على مر السنوات، لكن هناك فرقًا موهوبة للغاية وأشخاصًا موهوبين جدًا على شبكة الانطلاق. يمكنك أن ترى مدى سرعة تغير الأمور".

وفي إشارته إلى مكلارين، شبّه وولف الفريق بطل الصانعين الحالي بطائر الفينيق الذي ينهض من الرماد.

فقال: "عانت مكلارين لعدة أعوام، ثم خلال بضعة سباقات فقط نهضت مجددًا كطائر الفينيق، ومنذ ذلك الحين وهي تفوز بالبطولات".

وأكمل: "لذلك هناك دائمًا فرصة متكافئة للجميع. من يعلم أين سيكون فريق يتواجد اليوم في وسط الترتيب، أو ليس بالمستوى الذي يريده، بعد ستة أشهر؟".

شاهد المزيد