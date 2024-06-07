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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

وولف: من المفترض أن نرى تحسينات أكبر في الجولات المقبلة

بدا توتو وولف مدير فريق مرسيدس متفائلاً إزاء عمل التحديثات الجديدة للجولات المقبلة من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد وذلك بعد أداء جيد نسبياً في موناكو.

خلدون يونس
خلدون يونس
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وبرونو فامين، مدير فريق ألبين

الصورة من قبل: صور لات

في موناكو، استعمل جورج راسل جانحاً أمامياً جديداً، وبدت وتيرة مرسيدس متحسنة بشكل ملحوظ على شوارع الإمارة الضيقة.

وأكد وولف أن كلا سائقيه سيحصل على الجانح المحدّث في كندا، إضافة إلى بعض التحديثات الصغيرة الأخرى.

ويرى أنه من المفترض رؤية بعض التحسينات بشكل أفضل بدءاً من كندا.

وحققت مرسيدس المركزين الخامس والسابع في موناكو مع راسل ولويس هاميلتون على التوالي وهما نفس المركزين اللذين تأهلا بهما في التصفيات.

ورغم تعبير هاميلتون عن تفاؤله وسروره من تأدية السيارة والشعور خلف المقود، لكن وولف أكد أن السهام الفضية تدرك تماماً التحسينات المتواصلة التي يقدمها المنافسون.

فقال: "الصورة التي أراها أمامي هي أن الساحة تنافسية بشكل لا يصدق".

وأكمل: "لقد تقاربت المستويات، ونحن ندرك تماماً أن المنافسين سيواصلون التحسّن".

وأردف: "علينا مواصلة العمل الجادّ والمتكامل لدفع أنفسنا ضمن دائرة المنافسات".

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وتعليقاً على جولة موناكو، قال وولف: "خضنا جولة جيدة في موناكو، واصلنا تحقيق تقدم ثابت مع السيارة، تحسين التوازن العام والسير خطوة أخرى للأمام".

وأضاف: "لم يكشف التقدم عن موقعنا الفعلي بعد، لكن إن نجحنا بالمواصلة وتقليص الفارق خلف أسرع السيارات، فسنعلم موقعنا قريباً".

واسترسل: "سيحصل كلا السائقان على الجانح المحدّث في كندا، إضافة إلى بعض التحديثات الأخرى لهذه الجولة".

واختتم: "قدمت التحديثات تحسينات صغيرة على مدار اللفة في شوارع موناكو الضيقة، ومن المفروض أن تقدم تحسينات أكبر في الحلبات المقبلة".

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