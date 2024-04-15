وولف منقسم الرأي حول تشكيلة الفريق لموسم 2025 نتيجة أداء مرسيدس

جاء قرار لويس هاميلتون بالانضمام إلى فيراري العام المقبل ليترك مرسيدس في رحلة بحثٍ عن زميلٍ جديد لجورج راسل.

ويملك الفريق خيارين أساسيين: إمّا السعي وراء السائق الأكثر خبرة الذي بوسعه مساعدتها على الدفع إلى الأمام، أو المجازفة ووضع كامل ثقله خلف النجم الصاعد أندري كيمي أنطونيلي وتعزيز أدائه.

وعلى صعيد خيار السائق الأكثر خبرة فقد ارتبط الصانع الألماني بماكس فيرستابن وسيباستيان فيتيل، لكنّه يعي جيّدًا بأنّ إقناع أيٍ منهما بالانضمام سينبني على رفع مستويات أداء الفريق.

وفي حين أنّ معاناة الفريق قد تدفعه أكثر نحو خيار أنطونيلي كون ذلك سيمنحه متّسعًا للتطوّر من دون ضغط، فإنّ وولف ليس مقتنعًا بأنّ ذلك القرار بتلك البديهيّة.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ بوسعك النظر إلى ذلك من خلال العديد من الزوايا. أعتقد بأنّنا في مرحلة إعادة البناء".

وأضاف: "تحتاج لإدراك أنّه مرّت ثلاثة أعوام ضمن هذه القوانين، وعلينا القيام بالأمور على نحوٍ مختلفٍ من دون تضييع الجوانب الجيّدة التي لدينا في طريقة عملنا".

وأكمل: "قد يعني ذلك وضع سائقٍ يافعٍ ومنحه فرصة بضغطٍ أقلّ من المنافسة على الانتصارات بشكلٍ فوري، أو وضع سائقٍ أكثر خبرة في السيارة يُمكنه المساعدة على إخراجنا من المستوى التنافسي الحالي".

وبالنظر إلى أنّ أنطونيلي جزء من برنامج مرسيدس لليافعين فإنّ الصانع الألماني ليس في عجلة من أمره لاتّخاذ القرار بشأنه، لذا بوسعه الانتظار لرؤية خياراته، مثل فيرشتابن.