جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى
أخبار عاجلة

وولف منقسم الرأي حول تشكيلة الفريق لموسم 2025 نتيجة أداء مرسيدس

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ المصاعب التنافسيّة التي تُواجهها الماكينات الألمانيّة تركته منقسم الرأي حول الخيار الأمثل على صعيد سائق الفريق لموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

Upd:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

سام بولكسهام/ صور لات

جاء قرار لويس هاميلتون بالانضمام إلى فيراري العام المقبل ليترك مرسيدس في رحلة بحثٍ عن زميلٍ جديد لجورج راسل.

ويملك الفريق خيارين أساسيين: إمّا السعي وراء السائق الأكثر خبرة الذي بوسعه مساعدتها على الدفع إلى الأمام، أو المجازفة ووضع كامل ثقله خلف النجم الصاعد أندري كيمي أنطونيلي وتعزيز أدائه.

وعلى صعيد خيار السائق الأكثر خبرة فقد ارتبط الصانع الألماني بماكس فيرستابن وسيباستيان فيتيل، لكنّه يعي جيّدًا بأنّ إقناع أيٍ منهما بالانضمام سينبني على رفع مستويات أداء الفريق.

اقرأ أيضاً:

وفي حين أنّ معاناة الفريق قد تدفعه أكثر نحو خيار أنطونيلي كون ذلك سيمنحه متّسعًا للتطوّر من دون ضغط، فإنّ وولف ليس مقتنعًا بأنّ ذلك القرار بتلك البديهيّة.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ بوسعك النظر إلى ذلك من خلال العديد من الزوايا. أعتقد بأنّنا في مرحلة إعادة البناء".

وأضاف: "تحتاج لإدراك أنّه مرّت ثلاثة أعوام ضمن هذه القوانين، وعلينا القيام بالأمور على نحوٍ مختلفٍ من دون تضييع الجوانب الجيّدة التي لدينا في طريقة عملنا".

وأكمل: "قد يعني ذلك وضع سائقٍ يافعٍ ومنحه فرصة بضغطٍ أقلّ من المنافسة على الانتصارات بشكلٍ فوري، أو وضع سائقٍ أكثر خبرة في السيارة يُمكنه المساعدة على إخراجنا من المستوى التنافسي الحالي".

وبالنظر إلى أنّ أنطونيلي جزء من برنامج مرسيدس لليافعين فإنّ الصانع الألماني ليس في عجلة من أمره لاتّخاذ القرار بشأنه، لذا بوسعه الانتظار لرؤية خياراته، مثل فيرشتابن.

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق فيرستابن: "ليس من الذكاء" اختيار الصين لعطلة نهاية الأسبوع القصيرة

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

الفورمولا واحد تنشر تقرير الاستدامة وسط السعي نحو انبعاثات صفرية في 2030

الفورمولا واحد تنشر تقرير الاستدامة وسط السعي نحو انبعاثات صفرية في 2030

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
الفورمولا واحد تنشر تقرير الاستدامة وسط السعي نحو انبعاثات صفرية في 2030
ألبين تسرّع جلب تحديث الأرضية في الصين ضمن سعيها للعودة من البداية الصعبة لهذا الموسم

ألبين تسرّع جلب تحديث الأرضية في الصين ضمن سعيها للعودة من البداية الصعبة لهذا الموسم

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ألبين تسرّع جلب تحديث الأرضية في الصين ضمن سعيها للعودة من البداية الصعبة لهذا الموسم
مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها

مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها

MGP موتو جي بي
مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها
هوندا تستهدف المنافسة على لقب الفورمولا واحد مع أستون مارتن بدءًا من 2026

هوندا تستهدف المنافسة على لقب الفورمولا واحد مع أستون مارتن بدءًا من 2026

F1 فورمولا 1
هوندا تستهدف المنافسة على لقب الفورمولا واحد مع أستون مارتن بدءًا من 2026

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط