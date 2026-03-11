وولف منفتح على تعديل القوانين بعد سباق أستراليا: "يجب أن نقدم عرضًا جيدًا للجماهير"

في افتتاح موسم الفورمولا 1 في ملبورن، حقق فريق مرسيدس ثنائية الفوز بقيادة جورج راسل. وقد سلط السباق الذي امتد لـ 58 لفة الضوء على مخاوف كبيرة تتعلق بالقوانين التقنية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإدارة البطارية وطبيعة السباقات.

فيما عبّر السائقون علنًا عن آرائهم بشأن الطبيعة غير المتوقعة لسيارات 2026. إذ وصف لاندو نوريس السباق الافتتاحي بأنه "معقد للغاية" و"فوضوي"، بينما وصف إستيبان أوكون السباق بأنه "مصطنع".

أما ماكس فيرستابن، فعلى الرغم من تقدمه من المركز العشرين إلى السادس، فقد صرّح بأنه لم يستمتع بالسباق بسبب مناورات الرفع عند دواسة الوقود وترك السيارة تتباطأ المستخدمة لإعادة شحن البطارية.

ولا تقتصر المخاوف على جودة السباق فحسب، بل تشمل أيضًا جوانب السلامة. إذ أشار نوريس إلى أن فروق السرعة بين السائقين أثناء إعادة شحن البطارية على الخط المستقيم قد تصل إلى 50 كم/س، مؤكدًا أن ذلك قد يكون خطيرًا.

لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس صرّح لوسائل الإعلام بعد السباق قائلًا: "لم أسمع أي سائق يتحدث بإيجابية عن السيارات الجديدة أو يقول إنها الأفضل. نحن دائمًا نصبح حنينين جدًا عندما ننظر إلى الماضي".

وأضاف: "لكننا جميعًا أصحاب مصلحة في هذه الرياضة. يجب أن نقدم عرضًا رائعًا للمشاهدين بأفضل السيارات وأفضل السائقين في العالم. لذلك علينا أن نراقب المنتج الذي نقدمه".

وتابع: "آراء السائقين مهمة بالتأكيد، لكن ستيفانو دومينيكالي يقول دائمًا إن المعيار الوحيد المهم بالنسبة له هو رضا الجمهور".

واختتم: "علينا النظر إلى ذلك. وإذا احتجنا إلى إجراء تعديلات أو تغيير القوانين، فأعتقد أن الفورمولا 1 تمتلك دائمًا المرونة لاتخاذ مثل هذه القرارات".