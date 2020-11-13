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وولف: منع نفق الهواء سيثير مشاكل تتعلق بالسلامة في 2030

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وولف: منع نفق الهواء سيثير مشاكل تتعلق بالسلامة في 2030

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن إمكانية منع استعمال نفق الهواء في الفورمولا واحد بدءاً من 2030، قد تكون له عواقب تتعلق بالسلامة.

تمت مناقشة فكرة حظر استعمال نفق الهواء خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى، وذلك ضمن سعي البطولة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وجاءت هذه الفكرة على خلفية منح الفرق فترة انتقالية للعمل على ديناميكا الموائع الحسابية "سي.أف.دي" بدلاً من نفق الهواء، إضافة إلى أنه من المتوقع أنّ تتقدم التقنيات بما فيه الكفاية خلال عشر سنوات لتقدم إمكانية تطوير سيارة فورمولا واحد من دون الاعتماد على نفق الهواء.

ومثل غيره من مدراء الفرق، تقبل وولف المبدأ وراء إمكانية المنع تلك، لكنه حذّر من مغبّة الاعتماد فقط على الدراسات النظرية في تطوير السيارات.

فقال: "أعتقد أنه كان هناك إجماع حيال هذه الفكرة على المدى الطويل، لكن مثل هذه التغييرات البنيوية الهائلة تحمل في طيّاتها كذلك عواقب تتعلق بالسلامة".

وأكمل: "علينا ألا ننسى أن هذه السيارات هي الأسرع على هذا الكوكب، وتمتلك الارتكازية الأعلى، وعلينا ألا نغامر بحياة السائقين على متن سيارات مصممة فقط بالاعتماد على تقنيات ’سي.أف.دي’".

وأردف: "أعتقد أن منعه في 2030 يمثل خارطة طريق للجميع، وسيساعدنا على جعل الرياضة أكثر استدامة من الناحية المالية".

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بالمقابل، يرى مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى رينو أن منع نفق الهواء سيمثل تحدياً كبيراً، لكن الفترة الانتقالية إلى تقنيات "سي.أف.دي" قد تعني مزيداً من الكسب.

فقال: "ذلك ليس موضوعاً جديداً، تكلمنا فيه منذ فترة. أعتقد أن المفتاح الأساسي وراء تغييرات كبيرة كهذه هو وضعها ضمن إطارها الصحيح".

وأكمل: "يمثل نفق الهواء حالياً جزءاً هاماً من عملية التطوير، وتكمن الخطورة في التطوير بدونه، أن السيارة قد تتصرف بشكل غير متوقع  على الإطلاق على المسار".

وتابع: "أي التفاوت في البيانات بين الحسابات النظرية والعملية، ولهذا يعتبر نفق الهواء عنصراً أساسياً. لكن الفورمولا واحد تحب التحدي، وأعتقد أنه وخلال عشرة سنوات سنسير إلى الأمام في هذا المجال".

واختتم: "لذا، فإن فترة عشر سنوات، تعتبر منطقية للعمل على هدف استدامة البطولة".

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