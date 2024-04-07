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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى
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وولف: منصّة التتويج كانت ممكنة لمرسيدس لولا "الفترة الأولى القاسية" في اليابان

شعر توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الصانع الألمانيّ كان "ينافس على منصّة التتويج" لولا الفترة الأولى القاسية" من السباق التي بدّدت وتيرة سيارة "دبليو15" ضمن سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

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جورج راسل ولويس هاميلتون، مرسيدس

سام بولكسهام/ صور لات

اختارت مرسيدس تغيير إطارات سائقيها جورج راسل ولويس هاميلتون من "هارد" إلى "ميديوم" خلال فترة التوقّف نتيجة العلم الأحمر بعد اللفّة الأولى ومحاولة الاقتصار على توقّفٍ وحيد.

لكنّ السائقين عانيا لتقديم وتيرة جيّدة على إطارات "هارد" بعد عدم تحقيقهما لمكاسب كافية إثر توقّفهما الأوّل للانتقال إلى إطارات "هارد" أخرى، وانتقل كلٌ من راسل وهاميلتون إلى استراتيجيّة التوقّفين ليُكملا السباق على إطارات "ميديوم" التي استعملاها في اللفّة الأولى.

وحلّ راسل سابعًا بينما اكتفى هاميلتون بالمركز التاسع في النهاية.

ووضع هاميلتون اللوم على الوتيرة الضعيفة في الفترة الأولى، قائلًا أنّ مرسيدس ستدرس سبب ذلك بعد أن كانت متفائلة بتحقيق منصّة التتويج قبل ذلك.

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وقال النمساوي لقناة سكاي سبورتس: "انتهى بنا المطاف في ذات مركزي انطلاقنا، وذلك صعب. كانت وتيرتنا سريعة جدًا في الفترتين الثانية والثالثة وكنّا لننافس على منصّة التتويج لولا الفترة الأولى القاسية".

وأضاف: "نحتاج لمعرفة سبب ذلك، هل كانت الأجواء حارة جدًا حينها، أم أنّنا طلبنا أكثر ممّا بقدرة الإطارات توفيره".

ودعم وولف فكرة الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّف الوحيد من قبل مرسيدس أثناء العلم الأحمر، لكنّه تفاجأ بتراجع الوتيرة الذي أجبرها على تغيير خططها.

وقال: "أعتقد بأنّ ذلك كان الخيار الصحيح في البداية لأنّ الأزمنة بدت مستقرّة. لم يكن منافسونا الرئيسيون يبتعدون كثيرًا، لكنّ الوتيرة تراجعت فجأة بحوالي ثانيتين في اللفّة. أصبح من الواضح حينها أنّ تلك الإطارات لن تدوم".

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