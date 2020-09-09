وولف: منصب مدير فريق مرسيدس "بدأ يؤثر عليّ"

بات مستقبل وولف مع مرسيدس محطّ تكهّنات مكثّفة خلال الأشهر الماضية، حيث ينتهي عقده مع العلامة الألمانية نهاية موسم 2020 الجاري.

وكما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإنه من المتوقع انتقال وولف إلى منصب جديد ضمن صفوف الفريق، بحيث يحظى بالمزيد من الحرية بحيث لا يتواجد ضمن جميع السباقات ويتمكن من إدارة وقته الخاص بشكل أفضل.

وبالرغم من عدم كشف تفاصيل دوره الجديد بعد، لكن من المتوقع أن يتمّ الإعلان عن ذلك خلال الفترة القريبة.

وبينما لا يبدو أن وولف يرغب بترك مرسيدس، لكنه اعترف بأن منصبه كمدير للفريق قد بدأ يؤثر عليه، لهذا السبب يبحث عن التغيير.

فقال: "أحبّ هذا الفريق، وتجمعني علاقة رائعة مع أولا كالينيوس (المدير التنفيذي لدى مرسيدس)، أعتقد أن هذا هو موقعي".

وأكمل: "لكن الفكرة أنه وبعد ثماني سنوات في منصب مدير الفريق، بدأ هذا يؤثر عليّ، وذلك أمرٌ عليّ التفكير فيه".

وتابع: "من المهم اتخاذ القرار الصحيح، بالنسبة لعائلتي وبالنسبة لي، لكن كونوا على ثقة بأنني سأبقى مع الفريق بشكل أو بآخر".

أحد الأمور الأساسية التي يركز عليها وولف يتمحور حول تأمين عقد جديد مع لويس هاميلتون، نظراً للنجاح المذهل الذي حققاه سوية في البطولة.

وضمن معرض كلامه مع مجلة "غازيتا دي سبورت" الأسبوع الماضي، أوضح وولف أن مستقبل هاميلتون مستقل تماماً عن قراره فيما يتعلق بمستقبله الشخصي.

فقال: "علاقتنا قوية، مثل أية علاقة عمل احترافية. نحن أصدقاء".

وأكمل: "لكن في حال قررتُ الرحيل، فإنه سيواصل تحقيق الانتصارات، نظراً لوجود العديد من الأشخاص الأكفاء ضمن الفريق".

واختتم: "لكن الفكرة تكمن في أنه وفي حال قرر الخروج أو ترك البطولة، فإننا سنخسر سائقاً رائعاً، لكن مرسيدس لن تبدأ بخسارة الألقاب طالما نمتلك السيارة الأفضل والتشكيلة الأفضل من السائقين".

يشار إلى أن هاميلتون صرّح بأنه ليس في عجلة من أمره لإكمال تفاصيل عقده مع الفريق، حيث يبدو كلا الطرفان مرتاحين حيال علاقتهما المستقبلية.