وولف ملتزم بعقد جديد مع مرسيدس لا يتضمن بند فك ارتباط متعلق بالأداء

ضمن مقابلة حصرية مع "دايلي تلغراف"، كشف وولف بأنه وافق مؤخراً على عقد جديد للبقاء في منصبه حتى نهاية موسم 2026 على الأقل.

حيث قال وولف الذي يمتلك 33 بالمئة من الفريق: "أعتقد أن الأمر الأهم بيننا (نحن مالكي الأسهم في الفريق) هو الثقة ببعضنا البعض".

وأكمل: "في النهاية، كمالك أسهم، أريدُ رؤية أفضل عائدٍ استثماري. وأفضل عائد استثماري هو الفوز".

وتابع: "لن أتمسك بالمنصب في حال وجدتُ شخصاً أفضل مني. واثق أن هناك البعض ممن يخالفني الرأي. في النهاية، قررنا: لنقم بذلك مجدداً".

وكان غياب مرسيدس عن الانتصارات والمنافسة على اللقب خلال الموسمين المنصرمين قد أثار شائعات إمكانية ترك وولف للفريق.

لكنه شدد على أن المستقبل لا علاقة له بنتائج الفريق على الحلبة، لعدم وجود بند فك ارتباط في عقده حول الأداء.

فقال: "ليس لدي مطلقاً أي بند فك ارتباط متعلق بالأداء. إما أن نثق ببعضنا البعض أو لا".

وأكمل: "أنا جزء من هذا الفريق من عدة نواحٍ. أنا شريك في الأسهم. وأنا ضمن مجلس الإدارة. وهذه الأمور لن تتغير بأي مركز تنفيذي أو غير تنفيذي أقوم به".

واختتم: "بالنسبة لي، الخطر الأكبر هو شعوري بالملل وليس التعب. لهذا أنا أتبنى التحدي الذي ينتظرنا، حتى وإن كان يبدو في بعض الأحيان صعباً جداً، جداً".