وولف ملتزم بالكامل بالعمل على تحقيق النجاح مجدداً مع مرسيدس
أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، التزامه بالعمل على تخطي الصعوبات التي يواجهها الفريق حالياً وإعادته إلى الصدارة.
بدأت العلامة الألمانية موسم 2023 بشكل صعب للغاية، حيث ظهرت سيارتها الجديدة "دبليو14" بعيدة تماماً عن سرعة سيارة ريد بول المهيمنة على الترتيب العام.
وذلك ما دفع مرسيدس إلى العمل على تقييم المبدأ التصميمي بالكامل، حيث تأمل في أن يسفر ذلك عن خطوات كبيرة إلى الأمام على صعيد السرعة على مدار بقية الموسم.
وقد تحدث وولف طويلاً عن التحديات الإدارية التي يواجهها فريق يحتل الصدارة عندما يواجه مواقف أكثر صعوبة، كما درس وبشكل معمّق ما حدث في الرياضات الأخرى مثل كرة القدم.
كما أنه على دراية تامة بضرورة أن يفهم المدراء والمسؤولون متى يجب عليهم تسليم زمام القيادة للآخرين من أجل مصلحة الفريق ككل.
ومع ذلك، أكد وولف، الذي بقي في منصبه خلال فترة الهيمنة السابقة لفريق مرسيدس، أنه لا يعتقد أن الوضع الحالي في الفريق يشير إلى أنه حان الوقت للتنحي جانباً.
فققال "بغض النظر عما إذا كان ذلك جيداً أو سيئاً، أنا حقاً أستمتع بكوني مدير فريق مرسيدس".
وأكمل: "أعتقد أنني قادر على المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة".
وأردف: "لكن إذا وصلت يوماً ما إلى استنتاج، أو قال لي أشخاص مقرّبون مني بأنني لا أساهم، حينها سأنظر في مسألة في تسليم الراية (لشخص أكثر كفاءة مني)".
وأضاف: "لن أشعر بأي حرج بالانتقاد حين أكون خارج الفريق، سواء عبر شاشة التلفاز أو غيرها. لكن حتى ذلك الحين، سأواصل الاستمتاع بعملي".
وتابع: "من الواضح أنّ إدارة دفة السفينة نحو النجاح مجدداً، بعد العديد من المواسم الناجحة السابقة، سيكون تحدياً كبيراً".
وحين سُئل عن ردة فعل مالكي الأسهم التجارية الآخرين ضمن مرسيدس حيال مثل ذلك، ردّ وولف: "المسؤولون في مرسيدس وآينيوس، جميعهم يعملون على مستوى عالٍ من الاحترافية والأداء ضمن مجال الأعمال أو الرياضة".
وأكمل: "خضنا جميعنا لحظات صعبة وأخرى جيدة لا شك في ذلك. نحن نحظى بدعم كبير من قبلهم للعودة إلى السكة الصحيحة".
واختتم: "الدعم الذي نتلقاه من قبلهم جميعاً، كبير للغاية حقاً".
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