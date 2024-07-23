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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن مكلارين باتت الآن الفريق الأسرع في الفورمولا واحد.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

تمكنت مكلارين من تحقيق الثنائية في سباق جائزة المجر الكبرى، وجاء ذلك بعد تقدم مثير للإعجاب منذ بداية الموسم.

وهذه هي أول ثنائية للفريق البرتقالي منذ 2021، حيث بدت سيارتها سريعة للغاية أمام الجميع.

وضمن معرض كلامه حول هذه المسألة، اعترف وولف أن مكلارين أصبحت الفريق الأسرع.

فقال: "علينا تقبّل فكرة أن مكلارين الآن أمام الجميع ضمن جميع الظروف. إنهم المعيار الآن".

وأكمل: "من الرائع تواجد فريق آخر يحرز تقدماً حقيقياً وينجح بتحقيق الثنائية".

وأردف: "ذلك أمر جيد لنا جميعاً. لا يمكننا مجاراتهم بعد، لكننا سننجح بذلك يوماً ما".

واسترسل: "سيكون من الصعب اللحاق بفريقي ريد بُل ومكلارين، لكن هدفنا الأساسي هذا لموسم هو منافسة فيراري وتحقيق المركز الثالث ضمن البطولة".

واختتم: "هذه التوقعات مبنية على فوزنا بسباقي النمسا وسيلفرستون".

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