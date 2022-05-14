وولف: مقاربة راسل مع مرسيدس تبدو وكأنه يقود معنا منذ فترة بعيدة

أمضى راسل 3 مواسم مع ويليامز اكتسب خلالها الخبرة وأظهر أداءً واعدًا أقنع وولف بترقيته إلى مقعد مع مرسيدس على حساب فالتيري بوتاس.

وتواجد راسل حول الفريق المتمركز في براكلي لفترة طويلة، حتى أنه حلّ مكان لويس هاميلتون لجائزة الصخير الكبرى 2020 عند إصابته بفيروس كورونا، حيث أن ذلك وفقًا لوولف قد ساهم في تأقلم راسل تدريجيًا بشكل كبير مع الفريق ليكون جاهزًا لمزاملة بطل العالم سبع مرات هذا الموسم.

"إنه متأقلم بشكل كبير مع الفريق، يبدو الأمر وكأنه يتواجد هنا منذ الأزل" قال وولف، مُضيفًا: "أنا سعيد جدًا بكليهما، كيفية تفاعلهما سويًا ومدى الاحترام الذي يُكنّه كل منهما للآخر".

هذا وشهد سباق ميامي الأخير أول معركة لائقة على المسار بين راسل وهاميلتون كزميلين، حتى أن راسل اضطرّ لإعادة المركز إلى زميله بعدما خرج عن المسار في محاولته لتجاوز هاميلتون على إطارات أجدد.

وعاد راسل لاستعادة المركز في النهاية ليتقدم أمام هاميلتون وينهي السباق خامسًا، حيث أبدى وولف تقديره للطريقة التي تنافسا بها سويًا على المسار.

فقال: "حتى في الوضع الذي تنافسا فيه سويًا، فقد كان الأمر مثل: لن أمنحك مساحة، حسنًا سأجد طريقة أخرى، وبعدها أعيد المركز. أعتقد بأن تلك هي الكيفية التي يتنافس بها الزملاء. أنا سعيد بطريقة تأقلمه مع الفريق".

وقد أبدى وولف إعجابه بمقاربة راسل التحليلية مع السيارة والثقة التي يملكها هو وهاميلتون لقلب حظوظ الفريق في 2022، مُضيفًا أنه "ما كان ليتمنى ثنائيًا أفضل".

فقال: "عندما تنظر إلى سجل جورج وفوزه بلقب الفورمولا 3 في أول موسم له ومن ثم الفورمولا 2، تدرك أنه سائق جيد للغاية".

وأكمل: "بعد ذلك أدّت مدرسة ويليامز دورها معه، لذلك لم يكن لدينا شك مطلقًا بأنه سيكون جيّدًا للغاية ويمكنكم رؤية ذلك يتبلور على المسار. أنا معجب جدًا بمقاربته، إنه عقلاني جدًا، سواء كان الأسرع في المركز الثاني أو كان في المركز الـ 11، يتمحور الأمر معه حول تطبيق العلم ومحاولة جعل السيارة أسرع".

واختتم: "أستمتع برؤيتهم يعلمون سويًا، مستوى العمل مرتفع جدًا لدى كليهما وذلك وضعنا في وضع لائق ضمن بطولة الصانعين، لذلك ما كنت لأتمنى ثنائيًا أفضل من هذا".