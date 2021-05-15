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وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل

يرى توتو وولف أنّ معركة لقب بطولة العالم للفورمولا واحد بين فريقه مرسيدس وريد بُل في 2021 تتشكّل لتصبح "صراع عمالقة".

وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل

دخلت مرسيدس موسم 2021 على خلفية تغييرات على القوانين التقنية خلال العطلة الشتوية تسببت بتقليص أفضليتها في صدارة البطولة.

حيث شهدت الجولات الأولى من الموسم فوارق طفيفة بين مرسيدس وريد بُل شكّلت معارك قريبة للغاية بين سائقَي الفريقين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

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حيث صعد الثنائي على منصة التتويج في كل سباق من الأربعة الماضية، وتفصلهما 14 نقطة فقط في صدارة ترتيب السائقين بعد تسجيل كل منهما لأفضل بداية موسم في مسيرته.

وقد صرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عقب جائزة إسبانيا الكبرى بأن المعركة مع مرسيدس ستُحسم "بفوارق طفيفة" بينما يقيّم الفريقان الموعد الذي سينقلان فيه تركيزهما بشكل كامل على تطوير سيارتيهما لموسم 2022.

ويتفق وولف مع نظيره، حيث أوضح بأنّ تفاصيل دقيقة قد تكون حاسمة في معركة اللقب لهذا الموسم.

فقال: "المعركة تتمحور حول المكاسب الطفيفة، حول التفوّق في كل جانب ممكن من الأداء، تفادي الانسحابات، الأخطاء ومحاولة استخلاص كل ذرة أداء من السيارة ووحدة الطاقة".

وأضاف: "ستستمر المعركة على هذا النحو حتى النهاية، كوني أشك بأن أحدنا سيُفرط من حيث الموازنة بين قوانين 2021 و2022، حيث أنه لا يُمكننا ببساطة التخلّي عن 2021".

وتابع: "في ذات الوقت، فإنّ كل أسبوع تخسره لموسم 2022 سيُكلفك قدرًا كبيرًا من الأداء، كون منحنى التطوير أكثر حدّة من القوانين الناضجة التي لدينا الآن".

وأكمل: "لذلك ستكون المعركة بيننا بمثابة صراع عمالقة، كما أننّي ما أزال أشعر بأننا لا نملك الوتيرة المطلوبة في التصفيات، لكن يبدو بأننا أسرع في السباقات، وأنا ببساطة أعشق تلك المعارك".

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هذا وأشاد وولف بهاميلتون على استمراره في إيجاد جوانب لتعلّمها، فقال: "أعتقد بأنه سائق مكتمل، خال من الأخطاء بشكل كبير. بالطبّع لا ضمانة بأن يظل هكذا طوال الموسم، كوننا جميعًا نرتكب الأخطاء، ويُمكن للسيارة أن تواجه الأعطال، بيد أنّ قدرته على التعلّم، رغم كل هذه المواسم، مثيرة للإعجاب".

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