وولف: معادلة عدد ألقاب شوماخر "مهمة صعبة جداً" أمام هاميلتون

حسم هاميلتون لقبه السادس في أوستن، ما وضعه أمام خوان مانويل فانجيو بالمركز الثاني لناحية أكبر عدد للألقاب في تاريخ الفورمولا واحد.

ويرى وولف أن جميع المكوّنات المطلوبة لتحقيق ذلك موجودة في هاميلتون لمعادلة رقم شوماخر الصامد منذ موسم 2004.

حيث قال: "هناك سبب لبقاء رقم شوماخر صامداً، لأن معادلته مهمة صعبة جداً. أعتقد أنه وفي حال كنا قادرين على تزويد سائقَينا بسيارة جيدة تنافسية الموسم المقبل، فسنواصل العمل ونحاول تقليص الأخطاء".

وأكمل: "لقد خاض (هاميلتون) موسماً جيداً، ولا يوجد أي سبب يمنعه من تحقيق لقبه السابع".

وحين سُئِل عما يجعل من هاميلتون مميزاً، شدّد وولف على أن رغبة بطل العالم المتواصلة بالتحسن هي أهم مفاتيح نجاحه.

فقال: "إنه يقود السيارة بسرعة جنونية! موهبته لا تضاهيها إلا رغبته بتحسين نفسه طوال الوقت. هذا المزيج يمنحه التميز عن باقي سائقي جيله".

وأكمل: "أعتقد أنه سيقول على الدوام أن هناك مساحة للتحسن، وأعتقد أن ذهنيته هذه ضرورية للجميع".

وتابع: "أعتقد أنه ومن وجهة نظري، فإنه يتمتع بمستوى مرتفع جداً. لكنك لا ترغب بمنح نفسك أو أي شخص آخر تقييماً كاملاً 10 من 10، لأنك قد تكون بتقييم 9 فقط، وهناك مساحة مستقبلية للتحسن نحو المستوى الكامل".

من جهة أخرى، أوضح هاميلتون أنه لا يخطط للاعتزال في أي وقت قريب، مؤكداً أنه واثق من قدرته على رفع عدد ألقابه.

فقال: "لا أفكر في الاعتزال الآن. إنها فكرة مخيفة تراودنا نحن الرياضيين، أن نتوقف عما أحببنا القيام به طوال حياتنا. لا أعلم إن وصلتُ إلى قمة أدائي بعد، لكن من الواضح أنني قريب منها. أشعر بالنشاط، أشعر أنه بوسعي إكمال ماراثون الآن، أشعر أنه ما زال بوسعي تقديم المزيد".

وأكمل: "أحبّ فكرة إكمال قطعة فنية مذهلة، وفي نهاية المطاف ما نقوم به هو أحد أنواع الفنّ، تراودني هذه الفكرة في ذهني، أنني أعمل على قطعة فنية لكنني لم أنهها بعد".

واستكمل: "كي سأصل إلى تلك المرحلة لا أدري بعد، لكنني أحتاج للكثير من العمل الجاد، وأعلم أن تلك المهمة تحتاج إلى الكثير من التصميم، التركيز والمساعدة من الأشخاص حولي، والكثير من التعاون كذلك".

واختتم: "لقد قمتُ بذلك مرة، وكررتها ستّ مرات، أعلم أنه بوسعنا تحقيق المزيد، وأعلم أنه بوسعنا القيام بعمل أفضل، لذا سأواصل الضغط إلى الأمام".