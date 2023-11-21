وولف: مشكلة غطاء التصريف في حلبة لاس فيغاس "ليست عيباً يلطّخ البطولة"

تم إلغاء التجارب الحرة الأولى في لاس فيغاس بعد 8 دقائق فقط، ومن ثم تأجيل الثانية عقب ارتطام سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز بغطاء تصريف ما أدى لتضرر سيارته بشكل بالغ، ومن ثم فحص كامل أغطية التصريف في الحلبة قبل بدء الحصة الثانية.

لكن وولف لا يرى فيما حصل عيباً يضرّ بالبطولة، فقال بعد الحادثة: "ما حصل ليس عيباً لطّخ البطولة. كانت هناك حصة تجارب حرة ومن ثم تم إلغاؤها".

وأكمل: "سيتم فحص أغطية التصريف، ومن ثم سنتناقش في المسألة صباحاً".

وحين تمت مقاطعته من قبل أحد المراسلين المنزعجين، ردّ وولف بسرعة: "هذا سُخف. كيف بوسعك أن تجرؤ على محاولة الكلام بالسوء عن حدث يسطّر معايير جديدة في كل شيء؟".

وأكمل: "حين تتكلمون حول مجرد غطاء تصريف لعين، فقد حصل مثل هذا من قبل. هذه مسألة تافهة".

وأردف: "عليكم تقدير الأشخاص الذين قاموا بتجهيز هذه الجائزة، الذين جعلوا من هذه البطولة أكبر من أي وقت مضى".

واسترسل: "قامت ليبرتي بعمل مذهل. لا يجب أن نرى مثل هذا التذمر فقط لأن غطاء تصريف خرج من مكانه".

واستكمل: "تضررت السيارة وذلك أمر مؤسف. وربما كانت حادثة خطرة على كارلوس، لذا فإن ’فيا’ والجميع عليهم تحليل ما حصل لضمان عدم تكراره مجدداً".

وأضاف: "لكن الكلام عن أن ما حصل عيب يلطّخ البطولة؟ لا أحد يشاهد التجارب بسبب موعدها المتأخر مقارنة بتوقيت أوروبا على أية حال… ".

من جهته، وافق جايمس فولز مدير فريق ويليامز على هذه الفكرة، مؤكداً أن الحُكم على الجولة يجب أن يكون بعد انتهاء السباق الرئيسي وليس بعد نصف ساعة فقط من بدايتها.