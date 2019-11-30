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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: مشاركة راسل بتجارب أبوظبي مع مرسيدس لا تهدف لتقييم أدائه

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وولف: مشاركة راسل بتجارب أبوظبي مع مرسيدس لا تهدف لتقييم أدائه
من قبل:
, رئيس التحرير
30-11-2019

أوضح مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ التجارب التي سيقوم بها السائق البريطاني جورج راسل لصالح الصانع الألماني على حلبة مرسى ياس في أبوظبي لا تهدف بالأساس إلى اختبار تأديته وتقييم سرعته.

ستُقام يومَي الثلاثاء والأربعاء بعد نهاية الجائزة الكبرى تجارب الإطارات لموسم 2020، حيث سيقوم راسل بالمشاركة مع ويليامز يوم الثلاثاء قبل أن ينتقل إلى قيادة سيارة مرسيدس في اليوم التالي.

ولن يُشارك بطل العالم لويس هاميلتون في هذه التجارب بسبب التزاماته مع الرُعاة حيث سيتواجد فالتيري بوتاس خلف مقود سيارة "دبليو10" يوم الثلاثاء.

وسيعود راسل إلى أبوظبي بعدها بأسبوع كذلك من أجل القيام بالمزيد من الاختبارات على مدى يومَين مخصصين لإجراء التجارب على إطارات بيريللي قياس 18 بوصة والتي سيتمّ اعتمادها في موسم 2021.

وأشار وولف بأنه لا يجب على راسل أن يقلق من تأديته مع مرسيدس إذ لن ينظر الصانع الألماني إلى الأزمنة المُسجّلة.

وقال "لقد قلت لجورج الذي لم يكن بصحةٍ جيدة بداية هذا الأسبوع بأنّ هذه التجارب لا تهدف إلى تقييم تأديته كوننا نعلم بأنه يملك المؤهلات ليكون أحد سائقي مرسيدس في المستقبل".

وأضاف "إنه يتحلّى بالسرعة الخام والموهبة والذكاء وهناك سببٌ ما وراء فوزه بالفورمولا 3 والفورمولا 2 على الرغم من كونه سائق ناشئ، إذ لم يحدث ذلك في الكثير من المناسبات من قبل".

وتابع قائلاً "هذه التجارب هي مرتبطة أكثر بالحصول على الخبرة الإضافية، لذلك لا يجب عليه القلق إزاء إثبات نفسه في التجارب المقبلة".

واستطرد قائلاً "يملك جورج عقدًا مع ويليامز إذ سنحترم دائمًا العقود المبرمة كون الفريق منحه فرصة دخول الفورمولا واحد. عندما يقوم بالتجارب فإنه سيُؤكّد ما نعلم مسبقًا عنه في جميع الأحوال".

تجدر الإشارة إلى أنّ راسل شارك مع مرسيدس في التجارب التي جرت بعد نهاية سباق جائزة البحرين الكبرى في وقتٍ سابق من هذا العام.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
السباق الانطلاقة خلال
18 ساعات
:
42 دقيقة
:
44 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
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